Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı

"2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o destek miktarları incelendiğinde ortaya sadaka gibi destek artırımı yapıldığı ortaya çıktı.

Aşağıdaki liste 2022 yılına ait. Arpa,buğday, çavdar ve yulaftaki mazot desteği dekar başına 75 lira... Aynı ürünler için gübre desteği yine dekar başına 46 lira. Toplam destek miktarı ise 121 lira.

(2022 yılı destekleme ödeme listesi)

Bu yıl için ödenecek tarımsal destek miktarları yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Çiftçi bu desteği gelecek yıl alacak. Aşağıdaki listeyi incelediğimizde mazota dört ayda gelen yüzde 125'lik zamdan sonra çifçiye verilecek destek devede kulak bile kalmadı. İşte 2023 yıla destek miktarları

(2023 yılı destekleme ödeme listesi)

Arpa, buğday, çavdar ve yulaf için bu yıl verilecek dekar başına 103 lira olarak belirlendi. Geçen yıl bu miktar 75 liraydı. Yani mazot desteği bu yıl yüzde 37,5 artırılmış. Bu destekleme miktarlarını belirleyenler herhalde akaryakıt istasyonlarındaki mazot fiyatlarına bakmamış...Çünkü seçim döneminde 18 lira olan mazot ÖTV zamlarıyla birlikte fahiş bir miktara çıkmış ve iki gün önce gelen zamla birlikte 40 lirayı aştı.Mazot seçim sonrası yüzde 125 zamlanırken, çiftçiye bu yılki mazot desteği sadece yüzde 37,5 artırılmış oldu. Çiftçiye destek değil sadaka verilmiş oldu. Zamlanan hatta zam oranı bile belli olmayan gübre desteği ise bu yıl sabit kalmıştı. Bu yıl Arpa, buğday, çavdar ve yulaf için toplan ödenecek destek miktarı geçen yıla göre 121 liradan 149 liraya çıkartılmış oldu. Bu sadaka gibi artış değil de ne?

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira destek verilecek.

Ayrıca, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek sağlanacak. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Toprak Analiz laboratuvarlarına asgari 50 dekar ve üzeri arazilerde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 lira destek ödemesi yapılacak.

ORGANİK BAL YETİŞTİRİCİLERİNE KOVAN BAŞINA 30 LİRA DESTEK

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek verilecek. Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 30 lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 30 ile 270 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 30 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek.

HAVZALARDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERE DESTEKLER

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına buğdaya 100 kuruş, arpa, çavdar, tritikale, yulafa 50 kuruş, aspire 55 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, dane zeytine 15 kuruş, kolzaya (kanola) 100 kuruş, kuru fasulye, mercimek, nohuda 50 kuruş, kütlü pamuğa 160 kuruş, soyaya 60 kuruş, yağlık ayçiçeğine 100 kuruş, yaş çaya 30 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

ÇKS'YE KAYITLI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER YARARLANACAK

Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "çay tarım alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda çay tarımı yapan üreticilere ruhsatname verilmesine dair karar" ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.