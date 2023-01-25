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Rusya Münbiç'e konuşlandı

Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Rusya, Münbiç ilçesinin güney kırsalında aktif hale getirdiği Cirah Askeri Havaalanı'na konuşlandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:46
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Rusya Münbiç'teki askeri havaalanına konuşlandı

Rusya Münbiç'e konuşlandı
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Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Bab ilçe merkezinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgede 11 Ocak'tan itibaren konuşlanmaya başlayan Rusya, Suriye'nin kuzey hattında varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Halep iline bağlı Münbiç ilçe merkezinin yaklaşık 45 kilometre güneyinde, ilçe idari sınırları içerisindeki Cirah Askeri Havaalanı'nı, onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçirdi.

AA muhabirinin saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, rejim güçlerince kontrol edilen askeri havaalanını, buraya konuşlanan Rus ordusu birlikleri ile Esed rejim güçleri ortak kullanacak.

Cirah Askeri Havaalanı'nda 12 hangar ve 3 kilometre uzunluğunda pist yer alıyor.

HAVAALANINA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILDI

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, gerekli çalışmaların ardından askeri havaalanının törenle hizmete açıldığını duyurdu.

Askeri havaalanının Rus ve rejim güçlerince ortak amaçlar için kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Havaalanında aydınlatma sistemi ve askeri nakliye, operasyonel taktik uçakların kullanımını sağlayan pist unsurlarının onarımı yapıldı. Hava trafik kontrol merkezi, iletişim ve radyo teknik araçlarıyla donatıldı. Havaalanına hava savunma sistemleri yerleştirdi." ifadeleri kaydedildi.

HAVAALANININ ÖNEMİ

Münbiç'in güney kırsalındaki Cirah Askeri Havaalanı, Türkiye sınırından yaklaşık 75 kilometre uzakta yer alıyor.

Askeri havaalanı, Rusya'ya, Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerinde hızlı hareket etme kolaylığı sağlayacak. Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan havaalanının, Esed rejimi güçlerine silah ve mühimmat ulaştırma konusunda da önemli rol oynaması bekleniyor.

Gerekli askeri ekipmanlar ve iletişim araçlarıyla donatıldığı belirtilen Cirah Asker Havaalanı, iç savaşta gördüğü tahribat nedeniyle uçuşlara kapalıydı.

2017'den bu yana rejimin kontrolünde bulunan havaalanı, ülkenin kuzeyine veya kuzeydoğusuna intikal eden rejim ordusu birliklerince toplanma ve sevk merkezi olarak da kullanılıyor.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Suriye'ye 30 Eylül 2015'ten itibaren askeri müdahalede bulunan Rus güçleri, rejim güçlerine destek oluyor.

Suriye'de binlerce askeri bulunan Rusya'nın desteğiyle rejim güçleri, Suriye toprakları üzerinde hakimiyetini artırdı.

Çoğunlukla Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren Rusya'nın ayrıca Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç, Tel Rıfat ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda çok sayıda üs ve askeri noktaları bulunuyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymim hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü var. (AA)

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Sedat
25.01.2023 17:02
suriyede suriyeden çok başka ülkelerin bayrakları var.  
 
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