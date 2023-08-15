Rusya Türk gemisine saldırırken mürettebat bozkurt işareti yaptı

Tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, Ukrayna'nın Izmail limanına doğru ilerleyen Türk kargo gemisi Şükrü Okan'a önce ateş açtı, sonra gemiye indirdi. O anlarda mürettebatın bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

Rusya Türk gemisine saldırırken mürettebat bozkurt işareti yaptı

Rusya, Şükrü Okan adlı Türk gemisine önce taciz ateşi açtı sonra gemiye baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında Türk mürettebata "terörist muamelesi" yapılırken, Türk mürettebatı, Ruslara Türklüğün simgesi "Bozkurt" işareti yaparak mesaj verdiği baskın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Rusya'dan yapılan açıklamada geminin kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesi üzerine Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin otomatik silahlarla uyarı ateşi açtığı söylendi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada olay kınandı.

Açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunulurken, "Bu eylemler, Rusya'nın Karadeniz'deki ticaret gemilerinin güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik kasıtlı politikasının örneğidir" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz’in güneybatısında yer alan gemi kuzeye doğru yol alıyordu.

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