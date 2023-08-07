Rusya-Ukrayna toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarını görüşmek üzere yapılan toplantıda "istişarelerin devam etmesi" yönünde uzlaşı sağlandı.

KAYNAK: AA
Rusya-Ukrayna toplantısı sonrası dikkat çeken açıklama

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Cidde’de dün başlayıp bugün sona eren toplantının kapanış bildirisini yayımladı.

Bildiride, Cidde kentinin, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban başkanlığında 40’tan fazla ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

“İSTİŞARELERE DEVAM EDİLMELİ”

Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarını görüşmek üzere düzenlenen toplantıda tarafların, “barış yolunu hazırlayan ortak bir zeminde buluşmak için uluslararası istişarelere devam edilmesinin gerekliliği” konusunda hemfikir kaldığı kaydedildi.

40’TAN FAZLA ÜLKE KATILDI

Toplantıya, ev sahibi Suudi Arabistan, çatışmanın tarafları olan Rusya ve Ukrayna’nın yanı sıra Türkiye’den de temsilcilerin katıldığı bilgisine yer verilen haberde, diğer ülkeler şu şekilde sıralandı:

“ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Çekya, Danimarka, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kore, Kuveyt, Komorlar, Letonya, Litvanya, Mısır, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Şili.”

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