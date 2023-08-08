ABD'li Senatör: Ukrayna savaşı kazanamayacak

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesini "bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması"na benzediğini belirterek, Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağını savundu.

KAYNAK: AA
ABD'li Senatör: Ukrayna savaşı kazanamayacak

Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'yı fonlamanın anlamsız olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya bunu asla yapmamalıydı" diyen ve Ukrayna'yı desteklediğini belirten Tuberville, "Ancak günün sonunda bu bir ortaokul takımının bir üniversite takımıyla oynaması. Kazanamazlar" diye konuştu.

Tuberville, "İstediğimiz kadar para saçabiliriz ama NATO'yu ve birliklerimizi oraya göndermedikçe -ki benim bu konuda herhangi bir rolüm varsa bunu yapmayacağız- bu konuda hiç şans yok" ifadesini kullandı.

ABD Kongresinde bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya gelecekte yapılacak yardımlar konusunda endişelerini ifade ederek, Ukrayna'ya "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiğini savunuyor.

Joe Biden yönetimi ise Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya "ne kadar sürerse sürsün" destek verileceği mesajını her fırsatta dile getiriyor.

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