Rusya Ukrayna’ya bomba yağdırdı. Zelenskiy görüntüleri paylaşarak isyan etti

Züleyha Öncü
Rusya Ukrayna’ya bomba yağdırdı. Zelenskiy görüntüleri paylaşarak isyan etti
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’nın devlet başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 60'tan fazla İHA ve 90 çeşitli tip füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya’nın Ukrayna topraklarına 60'tan fazla İHA ve 90 çeşitli tip füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu gece Rusya, Ukrayna'ya 60'tan fazla "Şahed" insansız hava aracı ve 90'a yakın çeşitli tipte füze fırlattı. Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık bir şekilde görüyor: enerji santralleri ve enerji tedarik hatları, hidroelektrik barajı, sıradan konut binaları ve hatta bir troleybüs. Rusya insanların günlük yaşamlarıyla savaş halinde. Bu terörde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Saldırıdan etkilenen şehirlerin tamamında gerekli hizmetler halihazırda konuşlandırılmış durumda. Kurtarma ekipleri, enerji mühendisleri, bölgesel ve yerel yetkililer, polis ve kamu hizmetleri insanlara yardım ediyor. Kimse yardımsız kalmayacak. Elektrik enerjisi yeniden sağlanıyor. Kharkiv ve bölgesi, Zaporizhzhia, Sumy, Poltava, Dnipro, Odesa, Khmelnytskyi ve bölgesi, Vinnytsia ve Ivano-Frankivsk'te dün gece itibarıyla toparlanma başladı. Ukrayna'ya yönelik yardım paketlerinin aksine Rus füzelerinde gecikme yaşanmıyor.

"Şahed" insansız hava araçları, bazı politikacıların aksine kararsızlığa sahip değil. Gecikmelerin ve ertelenen kararların maliyetini anlamak kritik öneme sahiptir. Vatansever sistemler Kharkiv ve Zaporizhia'yı korumalı; İnsanları, altyapıyı, evleri ve barajları korumak için hava savunması gereklidir. Ortaklarımız tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu biliyor. Kesinlikle bizi destekleyebilirler. Bunlar gerekli kararlardır. Moskova'dan gelen bu vahşilerden canın korunması gerekiyor.

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