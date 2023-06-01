WhatsApp'a içerik cezası

Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerik bulunan bir konuşma odasının silmediği gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a 3 milyon ruble (yaklaşık 37 bin dolar) para cezası verdiğini duyurdu.

WhatsApp'a içerik cezası

Başkent Moskova'daki bir mahkemede görülen davada, WhatsApp üzerinden bir antidepresanın yasa dışı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Rusya'daki ilgili makamların talebine rağmen WhatsApp'ın söz konusu grubu silmemesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, WhatsApp'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle WhatsApp'a Rusya'da ilk defa yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle para cezası verilirken, şirkete daha önce de farklı gerekçelerden ötürü para cezaları kesilmişti.

(Kaynak: AA)

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