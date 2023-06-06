WhatsApp'ta herkesin beklediği özellik sonunda geldi

WhatsApp’a kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler ekleniyor.
Herkesin beklediği "mesaj düzenleme özelliği" sonunda Türkiye’de kullanıma açıldı.
Artık WhatsApp’ta gönderilen mesajlar 15 dakika içinde düzenlenebiliyor.
Mesajı düzenlemek için mesaja basılı tutup “Düzenle” seçeneğine tıklamak gerekiyor. Düzenlenen mesajların altında “Düzenlendi” ibaresine yer veriliyor. Ancak düzenlenen mesajların önceki halini görülemiyor.
WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini kullanabilmek için uygulamayı güncellemek yeterli oluyor.
WhatsApp’ın mobil versiyonu ve WhatsApp Web’de mesajlar düzenlenebiliyor. Mesajı gönderilen kişi WhatsApp’ın çok önceki sürümlerinden birini kullanıyorsa, mesajın düzenlenmiş halini göremeyecek.