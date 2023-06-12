Ukrayna'da baraj yıkılması sonucu oluşan selde ölü sayısı 10'a çıktı

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu selde ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Ukrayna'da baraj yıkılması sonucu oluşan selde ölü sayısı 10'a çıktı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 10’a, kaybolanların sayısının 42’ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu selden etkilenen Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki son durumla ilgili bilgi verildi.

Herson bölgesindeki 46 yerleşim yerinin sular altında olduğu belirtilen açıklamada, 2 bin 743 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Herson'da yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e, Mıkolayiv bölgesinde de 2'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, Herson'daki kayıp kişilerin sayısının 42'ye yükseldiği kaydedildi.

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Herson’daki su seviyesinin yaklaşık 3,3 metre olduğunu belirterek, yarım günde su seviyesinin 64 santimetre azaldığını ifade etti. (AA)

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