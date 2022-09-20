Putin Musk'a meydan okudu: Savaşta düşman unsuru sayar vururum

SpaceX’in uydudan internet projesi Starlink, kullanım alanlarını günden güne genişletmeye devam ediyor. Savaştan sonra Musk, Ukrayna’nın internet erişimine çözüm olması için Starlink’i Ukrayna’da da aktif etmişti. Ancak Rusya Starlink’i düşman olarak ifade etti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi (UNODA) çalışma grubu Rus delegasyonu başkanı Konstantin Vorontsov, geçtiğimiz günlerde uzay tehditlerini azaltma konusundaki açık uçlu çalışma grubunda bir açıklama yaptı. Vorontsov, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Dış uzay teknolojilerinin zararsız kullanımının ötesine geçen ve Ukrayna’daki olaylar sırasında belirginleşen son derece tehlikeli bir eğilimin altını çizmek istiyoruz. Görünüşe göre meslektaşlarımız bu tür eylemlerin aslında askeri çatışmalara dolaylı katılımı teşkil ettiğinin farkında değiller. Yarı sivil altyapı, misilleme için meşru bir hedef haline gelebilir.