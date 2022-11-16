Rüyada savaş görmek görüldüğü koşula göre tabiri de farklılık göstermektedir. Kolayca etkisi altına alan rüyalardan olan rüyada savaş görmenin tabirini sizler için listeledik. Peki, Rüyada savaş görmek ne demek? Rüyada savaş görmenin anlamı nedir? Rüyada savaş görmek 2022 tabiri

RÜYADA SAVAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada savaş en genel anlamı itibariyle çatışmaların, fikir ayrılıklarının ve ortaklığın bozulmasına delalettir. Savaş genellikle farklı yönlerde ilerlemek isteyen ortak ya da kişilerin bir noktada buluşmasını temsil eder. Bu yüzden bazen bireysel farklılıklardan dolayı anlaşamamak dolayısıyla hayattaki ilerleyişin durması bazen de çatışmalara delalettir. Kaderde ilerleyişin devam etmesi sadece biri ya da birileriyle anlaşmak ve ortak bir çözüm bulmaya bağlıdır.

Rüyada savaş aynı zamanda güçlünün güçsüzü etkisiz hale getirmesi ya da bir kişinin diğerine güç göstergesi yapmasıyla ilgilidir. Bir savaşta bir yenen olduğu gibi bir de yenilen vardır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen kişi savaşın gidişatına bakmalıdır. Rüya sahibi güçlü tarafta mı? Birilerini esir alıyor mu? Ya da kendisi esir mi alınıyor? Rüya sahibinin silahını ya da bulunduğu kaleyi fetheden biri mi var? Eğer rüya sahibi güçsüz ve kayıp veren biri ise gerçek hayatta da bir koltuk kavgası ya da ego yarışında kaybeden taraf olacaktır. Rüyasında koruduğu toprağı ya da kaleyi kaybeden kişi iş hayatında bir koltuğu ya da aşk hayatında bir partneri başkasına kaptırır. Esir alınıyor ise yine buna benzer bir durumu yaşar.

Rüyada savaş bazen gruplaşma ve kendini bir grubun parçası görmekle alakalıdır. Bu rüyayı gören kişi aslında “kendi ülkem” olarak içinde bulunduğu grubu, “düşman ülke” olarak da rekabet ettiği grubu algılamaktadır. Bu rüyanın en güzel yorumunu yine kişi kendini hangi gruba dahil ve hangi grubun karşısında gördüğünü anlayarak yapmalıdır.

Rüyada savaş uzlaşma yolunun artık mümkün olmadığı ve bir tarafın diğer taraftan bir şeyi zorla almaya çalışması durumunda da görülür. Bu rüyayı gören kişi için bir şeyler tehlike altındadır ve kişi sahip olduklarını koruma hissine kapılır. Rüyada kendini asker ve ülkesini savunurken gören kişi belki de iş hayatında bir koltuğu başkasına kaptırma korkusu yaşamaktadır. Ya da aşk hayatında sevdiği partnere başka biri göz dikmiş ve onu engellemeye çalışmaktadır. Bu rüyayı gören rüyanın gidişatına ve yaşadığı hayata göre yorumlamalıdır.

Rüyada savaş tam anlamıyla rekabet ortamında yaşanacakların artmasına delalettir. Bu rüyayı gören için bir şeye rağbet çok kadar fazladır fakat o sadece bir kişinin ya da bir grup insanın eline geçecektir. Bu rekabet bazen iş ortamında ya da aşk hayatında olabilir. Kaderde ilerleyiş tam anlamıyla durma noktasına gelmiştir ve savaşta galip olan istediğini alan taraftır.

RÜYADA SAVAŞ GÖRMENİN VERDİĞİ MESAJLAR

-Kaos

-Çekişme

-Rekabet

-Savaş

-Kavga

-Düşman

-Fikir ayrılıkları

-Ortaklığın bozulması

RÜYADA SAVAŞMAK

Rüyada savaşmak mücadele, zorluk ya da fikir ayrılıklarına delalettir. Savaşan kişi biri ya da birileriyle tüm uzlaşma imkanlarının sona erdiğini anlamış ve bir şeyi zorla ya da güç kullanarak alma yoluna gitmektedir. Ya da bunun tam tersine rüya sahibinin tanıdığı birileri ondan bir şeyi anlaşarak ya da uzlaşarak değil zorla ve zorbalıkla almaya çalışmaktadır. Rüyada savaşan kişi gücünü kanıtlamak zorunda kalan kişidir.

Rüyada savaşmak bazıları için ortaklığın bozulmasında yaşanacak zorluklar ya da boşanma davasının zorluklarıyla uğraşmaya delalet eder. Bu rüyayı gören kişi ya biriyle ya da birileriyle yol ayrımına gelmiş ve o kişiden mümkün olduğu kadar şeyi korumaktadır ya da iki taraflı bir mücadelede her iki taraf da artı uzlaşma yerine birbirine zarar verme çabası içine girmiştir. Rüyada savaşta yaralanıp kan kaybettiğini gören kişi büyük bir ihtimalle para kaybeder ya da zarar görür.