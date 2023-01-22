Amazon’un ilk Türk filmi olan Rüyanda Görürsün’ün yayınlanmasına az bir zaman kaldı. Merakla beklenen Rüyanda Görürsün filminde başrolleri Murat Boz ve Burcu Özberk paylaşıyor. Peki, Rüyanda Görürsün fragmanı yayınlandı mı? Murat Boz ve Burcu Özberk’in filmi Rüyanda Görürsün ne zaman nerede yayınlanacak?

Murat Boz ve Burcu Özberk Rüyanda Görürsün filminde bir araya geldi. Amazon’da yayınlanacak Rüyanda Görürsün filminin yönetmenliğini ise Cemal Alpan yapıyor. Peki, Rüyanda Görürsün ne zaman yayınlanacak?

RÜYANDA GÖRÜRSÜN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Murat Boz ve Burcu Özberk'i başrollerini paylaştığı Rüyanda Görürsün filmi 3 Şubat 2023 tarihinde Amazon Prime Video'da yayınlanacak.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN KONUSU NEDİR?

Aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada beraberler. Engin ve Pelin bir partide karşılaşır ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyanın içinde bulur. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanırlar.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FRAGMANI YAYINLANDI MI?