Murat Boz 11 milyon takipçisine seslendi. Yorum yapamıyorum bu nasıl bir sınavdır

Kahramanmaraş depreminin gerçekleşmesi ardından çok sayıda kişi işini gücünü bırakıp deprem bölgesine koşmuş ve enkaz altındaki depremzedelerin kurtarılması için çalışmıştı.

Kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından işlerinin başına dönen bazı çalışanlar işten çıkarıldıklarını gördü.

İşverenleri tarafından uzun süre iş başı yapmadıkları gerekçesiyle işlerinden çıkartılan bu gönüllülere Murat Boz'dan destek geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden 11 milyonu aşkın kişiye ulaşan Murat Boz, fırsatçılara ve deprem bölgesine gönüllü giden işçilerin işine son veren şirketlere tepki gösterdi.

KİRA FİYATLARINI ARTIRDILAR İŞÇİLERİ ÇIKARDILAR

Depremzedelerin göç ettiği şehirlerde bazı ev sahipleri kira fiyatlarını arttırdı. Bu durum Murat Boz gibi pek çok ünlü kişinin tepkisine yol açtı.

Murat Boz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası ortaya çıkan fırsatçılıkları şu sözlerle eleştirdi:

“Depremi fırsat bilip kiraları 2-3 katına çıkaran ev sahipleri, depreme gönüllü giden işçilerin işine son veren şirketler, kuruluşlar… Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır!”