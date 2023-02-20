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  • Burcu Özberk'ten Diyanet'in 'evlatlık' fetvasına sert tepki. "Aklımızla oynamayın artık"

Burcu Özberk'ten Diyanet'in 'evlatlık' fetvasına sert tepki. "Aklımızla oynamayın artık"

Oyuncu Burcu Özberk depremzede çocuklara ilişkin "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:58
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''Aklımızla oynamayın artık'' Burcu Özberk'ten Diyanet'in 'evlatlık' fetvasına sert tepki

Burcu Özberk'ten Diyanet'in 'evlatlık' fetvasına sert tepki. ''Aklımızla oynamayın artık''
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva sitesinde depremin ardından 'deprem' özel bölümü açıldı. Sitede, depremde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin soru üzerine "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde bir fetva yayınlandı. Diyanet'in fetvasına oyuncu Burcu Özberk de tepki gösterdi. 

Özberk, paylaşımında, "Kalbimiz paramparça. Aklımızla oynamayın artık. Bu kadar çaresiz değiliz. Yetim çocuklara sahip çıkamayacaksak yazıklar olsun zaten bize" ifadelerini kullandı.

Fetva, kamuoyundaki büyük tepkinin ardından siteden kaldırıldı.

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