‘Rüzgarlı Tepe’, Ocak ayına damga vurdu

Ocak ayında en çok konuşulan diziler belli oldu. Medya Takip Merkezi tarafından internet, televizyon, sosyal medya ve yazılı basın takibiyle hazırlanan araştırmaya göre, Kanal 7’de ekrana gelen ‘Rüzgârlı Tepe’ dizisi, 574 bin içerikle birinci oldu. Başrollerini Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’ın paylaştığı dizi, özellikle hafta içinden hafta sonuna alınmasıyla ilgili yaşanan süreçte büyük merak konusu olmuştu. Dizinin yeniden eski yayın gününe çekilmesi konusunda sosyal medyada büyük kampanya başlatmışlar ve ses getirmişlerdi.

‘Rüzgarlı Tepe’yi 530 bin içerikle ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV) ve 520 bin içerikle ‘Uzak Şehir’ (Kanal D) takip etti. Verilerde Pazartesi günleri yayınlanan dizilerin ise 1.1 milyon içerik ile en çok konuşulan diziler olduğu görüldü. Konuşulma sayılarında Pazartesi dizilerini sırasıyla Pazar, Cuma, Çarşamba, Perşembe ve Salı dizileri takip ediyor. Cumartesi yayınlanan hiçbir dizinin ise ilk 15 arasına girememesi ise dikkat çekiyor. Dizileri en çok konuşulan kanallar sıralamasında NOW TV’nin 1 milyonu aşkın içerikle zirvede yer aldığı listede NOW TV’yi sırasıyla Show TV, Kanal D, Kanal 7, Star TV, atv ve TRT 1 izliyor.

İlk 3 dizinin ardından sırasıyla listede ‘Kızıl Goncalar’, ‘Hudutsuz Sevda’, ‘Deha’ ‘Leyla’, ‘Sahipsizler’, ‘Bir Gece Masalı’, ‘Siyah Kalp’, ‘Yalı Çapkını’, ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’, ‘Teşkilat’, ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Arka Sokaklar’ yer aldı.

‘Kadife Tavşan’ın prömiyeri yapıldı

BKM, Margery Williams’ın klasikleşmiş eseri ‘Kadife Tavşan’ı çocuklar ve aileleriyle tiyatro sahnesinde buluşturdu.

İlk oyunu, Maximum Uniq Hall’de gerçekleştirilen oyun, minik seyircilerden tam not aldı. Sevgi, sadakat ve hayal gücünün önemini sahneye taşıyan ‘Kadife Tavşan’ın dünyası çocuklar tarafından çok sevildi. Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen ‘Kadife Tavşan’da Aslı Tandoğan, Yosi Mizrahi, Mehmet Aybars Kaya, Uzay Karaca gibi oyuncuların sahne alıyor.

Oyun, çocukları tiyatro sanatıyla buluştururken aynı zamanda seyircileri masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Oyun, sezon boyun Maximum Uniq Hall’de seyircisiyle buluşacak.

Tan Taşçı’nın ‘Bazı Gerçekler’i

Tan Taşçı, bu yıl içerisinde 15 şarkılık ‘Sende de Benden Var’ albümü çıkaracak. Taşçı, albümde yer alan ‘Bazı Gerçekler’i TCTVL etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tan Taşçı’ya ait şarkının düzenlemesine Esad Fidan yapmış. Şarkının Bodrum’da terk edilmiş bir köyde İzzet Başlak yönetmenliğinde çekilen klibinde görsel efektler kullanılarak antik uzay temalı bir Tan Taşçı evreni yaratıldı.

Tan Taşçı, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.