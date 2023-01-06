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  • Karamollaoğlu'ndan çarpıcı kıyaslama. Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı kıyaslama. Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Millet ve Cumhur ittifakını karşılaştırdı. Kılıçdaroğlu resmi hesabından Karamollaoğlu'nun paylaşımlarını RT ederek destek oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 21:50
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Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan Karamollaoğlu'ndan çarpıcı kıyaslama

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı kıyaslama. Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erdoğan tarafından Millet İttifakı hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Cumhur ittifakına 'Tekli koltuk' benzetmesi yapan Karamalloğlu şunları yazdı:

“Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır” 

İŞTE KARAMOLLAOĞLU'NUN DİĞER PAYLAŞIMLAR

"Bugüne kadar ne Sn. Erdoğan MHP Genel Merkezi'nin ne de Sn. Bahçeli AK Parti Genel Merkezi'nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?"

"Masa:

Birlik ve beraberlik
Dayanışma ve paylaşma
İstişare
Samimi sohbet ve 
Buluşmak için adil bir zemindir

Tekli Koltuk

Kutuplaşma ve ayrışma
Hırs ve bencillik
Tahakküm
Sadece emir verme ve
Eşitsizlikleri büyütmektir!"

"Millet İttifakı'nın sembolü 6'lı Masa; Cumhur İttifakı'nın sembolü ise "tekli koltuk"tur.

Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ve ya da Saray'dır.

Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır."

KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu paylaşımlarını kendi hesabından RT ederek destek verdi.

 

 

 

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Kadir KUŞ....
6.01.2023 21:59
İlim kendini bilmektir.. TEMEL KARAMOLLAOĞLU... İstanbul teknik ünv bitirmiş.. İngiltere de 10 sene yüksek lisans.. T. C.. Ömrünü 100 yıl daha uzattı.. Yaşasın 6 kıymetli lider...  
 
F.Türkoğlu
6.01.2023 21:56
Adamsın helal olsun sana  
 
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