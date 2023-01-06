Karamollaoğlu'ndan çarpıcı kıyaslama. Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Erdoğan tarafından Millet İttifakı hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Cumhur ittifakına 'Tekli koltuk' benzetmesi yapan Karamalloğlu şunları yazdı:

“Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır”

İŞTE KARAMOLLAOĞLU'NUN DİĞER PAYLAŞIMLAR

"Bugüne kadar ne Sn. Erdoğan MHP Genel Merkezi'nin ne de Sn. Bahçeli AK Parti Genel Merkezi'nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?"

"Masa:

Birlik ve beraberlik

Dayanışma ve paylaşma

İstişare

Samimi sohbet ve

Buluşmak için adil bir zemindir

Tekli Koltuk

Kutuplaşma ve ayrışma

Hırs ve bencillik

Tahakküm

Sadece emir verme ve

Eşitsizlikleri büyütmektir!"

"Millet İttifakı'nın sembolü 6'lı Masa; Cumhur İttifakı'nın sembolü ise "tekli koltuk"tur.

Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ve ya da Saray'dır.

Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır."

KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu paylaşımlarını kendi hesabından RT ederek destek verdi.