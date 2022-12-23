Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Dağ fare doğurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu “Bir kez daha dağ fare doğurdu! Sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar. Bu iktidar, bu anlayış ve bu zihniyet değişmeden sonuç değişmeyecek. Asgari değil, ‘insanca yaşam ücreti’ için geri sayım başlamıştır…” ifadeleriyle, açıklanan rakamın yetersiz olduğunu söyledi.