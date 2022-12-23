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Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Dağ fare doğurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin net 8 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu "Asgari değil, ‘insanca yaşam ücreti’ için geri sayım başlamıştır" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 08:35
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Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması. Sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar. Dağ fare doğurdu

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Dağ fare doğurdu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından bir  paylaşım yaptı.

Temel Karamollaoğlu “Bir kez daha dağ fare doğurdu! Sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar. Bu iktidar, bu anlayış ve bu zihniyet değişmeden sonuç değişmeyecek. Asgari değil, ‘insanca yaşam ücreti’ için geri sayım başlamıştır…” ifadeleriyle, açıklanan rakamın yetersiz olduğunu söyledi.

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misafir
23.12.2022 08:44
rakam önemli değil. 8.500 olur 85.000. olur. önemli olan kişi başı milli gelir kaç lira? ve asıl ve can alıcı nokta adil gelir dağılımı. toplam gelir bir pasta ise bu pastadan kim ne kadar alıyor?  
 
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