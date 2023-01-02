Muhalefetin en başarılı lideri belli oldu

ORC Araştırma Şirketi, 24 - 30 Aralık tarihleri arasında 45 ilde 5120 kişi ile 'Muhalefet Liderlerinin 2022 Yılı Başarı Düzeyler'ine ilişkin yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Çoklu cevap şeklinde yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sırada yer alırken onu İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti.

Anketin sonuçları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.7 oranla ilk sırada yer aldı.

2022'nin en başarılı muhalefet liderleri anketinde 2. sırada Meral Akşener yüzde 35.6 oranıyla kendine yer buldu.

HDP Eş Başkanları ise yüzde 17.1 oranıyla 3. oldu.

Listede 4. sıradaki isim ise yüzde 15.8 oranla Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yüzde 15.2 ile 5. sırada yer aldı.

Muhalefet liderlerinin 2022 yılı başarı düzeyi anketinde diğer parti liderlerinin sıralaması ise şöyle:

6. Mustafa Sarıgül

7. Fatih Erbakan

8. Ümit Özdağ

9. Hüseyin Baş

10. Muharrem İnce

11. Temel Karamollaoğlu