Saadet Partisi Erdoğan'ın ömür boyu iktidarda kalma planını açıkladı. Ortalığı karıştıracak iddia

Erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını resmen açıklamıştı. Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olup olamayacağı ise merak konusu oldu.

“2023’E DEĞİL 2028’E DE ADAYLIĞIN ALTYAPISI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili konuşan Saadet Partili Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü adımlarıyla 2023’e değil 2028’e de adaylığın altyapısını oluşturduğunu ifade etti.

Katıldığı canlı yayında Kamalak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Hep söylüyorum, hatırlayacaksınız belki bu konuyu Cumhurbaşkanı adayı olur mu olamaz mı konusunu Türkiye'de ilk defa ben dile getirmiştim. Bu konuyu da şimdi ben dile getirdim Sayın Cumhurbaşkanı 2028 yılındaki seçimlerin hesabını yapıyor diye düşünüyorum.

Şimdi diyorlar ya efendim 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi, Sayın Cumhurbaşkanı için sistem değiştiğinden dolayı diyorlar ilk dönem sayılır 2014 seçimleri ne olacak dediğimizde Allah rahmet eylesin Ertan Yolaçın bir programı vardı “O sayılmaz diyordu bir şeye gelince önceydi diye

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve ona destek veren arkadaşlar anayasanın 101. maddesini görmezlikten gelerek veya gördükleri halde o referandumdan önceydi, o sayılmaz diyorlar. O sayılmadığı takdirde ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı 2018 yılında ilk defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. 2028’e geldiğimizde ikinci dönemini icra ediyor olacaktır anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasına göre de Sayın Cumhurbaşkanı ikinci dönemini icra ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime karar verecek olursa Sayın Cumhurbaşkanı da üçüncü defa aday olabilecektir. 2014 sayılmadığına göre efendim önümüz 2023’te yapılacak olan seçim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi olacak. 2028’e geldiğimizde ikinci dönemini icra etmekteyken Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime karar verecek olursa Sayın Başkanı bir daha aday olabilecektir."

Öte yandan AKP kanadından birçok kez seçim tarihine dair, ‘erken seçim’ değil, ‘seçimi erken tarihe’ çekmek açıklamaları gelmişti.

ERDOĞAN’DAN SEÇİNM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan kabine toplantısı sonrası ''Normal seçim tarihimiz 18 Haziran'dı. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu tarihi güncelleme talebi duyduk. 14 Mayıs 2023 Pazar gününü her bakımdan uygun gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz.

''MECLİS'TE ÇOĞUNLUK OLMAZSA YETKİMİ KULLANACAĞIM''

Bu tarih güncellemesini Meclis 5'te 3 çoğunluk yaparsa memnuniyet duyarız. Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak biz kararı alarak süreci başlatacağız. Bu tarih güncellemesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır.” açıklamasında bulunmuştu.