Saadet Partisi'ne çirkin saldırı

Saadet Partisi Karaman İl Başkanlığı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda parti tabelası kırılırken, duvarlara da zarar verildi.

Milli Gazete’nin haberine göre saldırı anında il başkanlığının kapalı olmasından dolayı kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Parti yöneticileri saldırıyla ilgili polise şikâyetçi olarak hukuki süreci başlattı.

"KAFALARDA SORU İŞARETİ YARATIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Karaman İl Başkanı Yasim Koz saldırıyı kınayarak, “Türkiye’nin içine sokulmak istediği siyasi ortam endişe verici. Bu yüzden temiz siyaset kararlığımızı sürdüreceğiz. Halkımız, siyasi şiddete en güzel cevabı inşallah sandıkta verecektir” dedi.

Koz, TV5’e yaptığı açıklamada ise “Biz Saadet Partisi ve Milli Görüş camiası olarak Karaman’da bu tarz olaylara alışkın değiliz. 1 yıldır hiçbir şey olmayıp Millet İttifakı adayının açıklanmasından sonra böyle bir saldırının gerçekleşmesi kafalarda soru işareti bırakıyor” ifadesini kullandı.