30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saadet Partisi'nin Genel Başkanı yeniden Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı yeniden Temel Karamollaoğlu oldu

Temel Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı seçildi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:47
Takip Et

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı yeniden Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı yeniden Temel Karamollaoğlu oldu
+
Aa
-

Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi Ankara’da düzenlendi. Kongre'de konuşan partinin Genel Başkanı ve Kongre'nin tek adayı Temel Karamollaoğlu, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var” dedi.

Kongre'de bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerinde yönetecek kadroları belirleyecek.

Kongre'ye katılanlar arasında CHP, İYİ Parti, HDP, AKP,  Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri ve eski Meclis başkanı Bülent Arınç da yer aldı. 

SAADET PARTİSİ PAYLAŞIM YAPTI

Saadet Partisi'nin resmi Twitter hesabından şu ifadeler paylaşıldı:

Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmiştir. #MilletinİktidarındaSaadetVar

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
3
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
4
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
6
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
7
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿8. Gümüş Lale Ödülü Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktöring fark attı
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.