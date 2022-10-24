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Karamollaoğlu'ndan adaylık çıkışı: Kolay değil!

Halk Tv'ye katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz bir aday üzerinde uzlaşmadığını belirten Karamollaoğlu, "Masada kazanabilecek bir aday var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:50
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Temel Karamollaoğlu'ndan adaylık çıkışı: Kolay değil!

Karamollaoğlu'ndan adaylık çıkışı: Kolay değil!
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“Altılı masadan şu isimle çıkarsak kazanırız dediğiniz birisi var mı?” sorusuna tebessüm ederek cevap veren Karamollaoğlu, “Vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi o istikamette belirleyeceğiz” dedi.

''TEK ADAY İLE YOLA ÇIKILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''
Seçimin ilk turda kazanılması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, “Tek aday ile yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Tek aday ile yola çıkılmazsa ikinci tur mutlaka yapılacaktır. İkinci tur bende endişe doğuruyor. Şimdiye kadar da bu kanaate sahiptir diye düşünüyorum diğer parti liderlerinin” dedi.

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Abbas
24.10.2022 15:09
Temel abi güçler gerçekten birleşirse, 6 liderin altısı da kazanır, ama 6 lider arasında uyumu en iyi Kılıçdaroğlu sağlar, ha 5 lider desteklemezse de Tayip bey kazanır, seçim sizin  
 
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