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İktidar-MÜSİAD hattında işler karıştı: Sabah Gazetesi iktidara baş kaldıran MÜSİAD başkanını yerden yere vurdu

İktidarın ekonomi politikalarına MÜSİAD'dan gelen itiraz sonrası Sabah'ta MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’ya zehir zemberek bir yazı kaleme alındı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:57
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Sabah Gazetesi iktidara baş kaldıran MÜSİAD başkanını yerden yere vurdu: İktidar-MÜSİAD hattında işler karıştı

İktidar-MÜSİAD hattında işler karıştı: Sabah Gazetesi iktidara baş kaldıran MÜSİAD başkanını yerden yere vurdu
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Sabah yazarı Dilek Güngör, "Sanayicinin önünü göremediğini, faiz konusunun artık gündemden düşmesi gerektiğini" söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı’ya tepki gösterdi.

Güngör, bugünkü köşe yazısının “TÜSİAD dese anlarım başkan!” başlıklı kısmında Asmalı’ya şu eleştirileri yöneltti:

“Bence MÜSİAD'ın kafası son günlerde biraz karışmış! Başkan Mahmut Asmalı birkaç zaman önceye kadar yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modeli destekleyip, ekonomi yönetiminin aldığı makro ihtiyati tedbirleri alkışlamıyor muydu? Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarını doğru bulduğunu ifade etmiyor muydu?

Anlamadım ne değişti de dün çıkıp ‘Artık faiz konuşmaktan yorulduk’ filan demeye başladı. Bir de Merkez Bankası'nın faizi indirmesine rağmen bunun krediye yansımadığını söylemiş... Rakamları yukarıda verdim. O yüzden tekrar etmeyeceğim. Ama merak ediyorum doğrusu, MÜSİAD'ı TÜSİAD'vari açıklamalara iten etken ne?

Malum, laflar aynı... Yani gözünüzü kapatıp açıklamaları dinleseniz TÜSİAD'ın söylediğini sanırsınız. Hadi bu alınan makro ihtiyati tedbirlerden, bankalardan parayı ucuza alıp dövize cukkalayan büyükbaşlar rahatsız da, üyelerinin büyük bölümü KOBİ olan MÜSİAD'a ne oluyor?

Zira, rakamlar ortada...

TL krediler 2022 eylül ayında 163 milyar TL... Geçen yıl aynı dönemde 34 milyar TL... Bunun 81 milyarı büyük firmalara verilmiş... 82 milyarı KOBİ'lere... Yani MÜSİAD'ın üye profili gibi olan KOBİ'lere... Eee, o halde başkan kimin adına konuşuyor!”

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Sözün Özü
12.10.2022 10:25
'yatırım, üretim, ihracat ve istihdam' bunlar ne ile olur istikrar, önünü görebilmek, içeride ve dışarıda saygınlık, ulaşılabilir ham madde, enerji, adalete dayalı güven.... bunlar var mı? YOK. eee  
 
millet 17
12.10.2022 10:21
Daha çok birbirlerine düşücekler.Çünkü dostlukları çıkara dayalı.Oylar düştükçe kavgaları artacak hele birde seçimi kaybedince siz cümbüşü görün!!  
 
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