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Türkiye'de her bir vatandaş geçmediği 3 köprüye 915 lira ödüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaşın geçmediği Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale 1915 köprülerine en az 915 lira ödediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:06
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Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir vatandaş geçmediği 3 köprüye 915 lira ödüyor

Türkiye'de her bir vatandaş geçmediği 3 köprüye 915 lira ödüyor
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AKP iktidarının hazine garantili köprü projelerinin faturasını araba dahi alamayan vatandaş ödüyor. Her yıl devlete milyarlarca lira vergi veren yurttaş, bu da yetmezmiş gibi yapılacak köprü için ayrı para veriyor.

ÜÇ KÖPRÜYE 915 LİRA
Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, “Müjde! Müteahhitlerin ücretlerine zam geldi” başlıklı yazısında AKP iktidarının yaptığı üç köprü (Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale 1915) için halktan çıkan parayı açıkladı.

Bu hesaba göre, Osmangazi Köprüsü’nün gerçek ücreti 901 TL; yolcunun ödediği 185 TL, devletin ödediği ise 716 TL. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün gerçek ücreti 97 TL; yolcunun ödediği 19 TL, devletin ödediği ise 78 TL. Çanakkale Köprüsü’nün gerçek ücreti 321 TL; yolcunun ödediği 200 TL, devletin ödediği ise 121 TL.

Toplamda köprüden geçmek için vatandaşın cebinden çıkan ücret toplam en az 915 lira.

ÜÇ KÖPRÜYE ÖDENEN KATKI PAYI MİKTARI DUDAK UÇUKLATIYOR
Bu üç köprüde 2022 yılının son üç ayda ödenecek katkı payı toplamı 4 milyar lira iken son üç ayda sadece bu üç köprü nedeniyle yüklenicilere yapılan ücret zammının tutarı yaklaşık 316 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bu parayla ayda 19 bin kişiye net asgari ücret ödemesi yapmak mümkün.

Öte yandan bu hesaba Gebze-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarındaki ücret artışları da dahil değil

yenicaggazetesi.com.tr

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vatandaş
13.10.2022 15:21
nasıl bir namtıktır aklım almıyor!  
 
Abbas
13.10.2022 15:14
Vatandaşa sorsan vermediğini söylerler, nede olsa direkt cüzdanından alınmıyor  
 
mmt
13.10.2022 15:13
benim hakkımı başkalarına yediren zihniyet varsa ve yiyen varsa iki cihandada kahrolsun.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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