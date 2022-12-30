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  • Pele'nin Maradona için söyledikleri yine gündem oldu. Ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı

Pele'nin Maradona için söyledikleri yine gündem oldu. Ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı

82 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele'nin son röportajı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:00
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Ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı. Pele'nin Maradona için söyledikleri yine gündem oldu

Pele'nin Maradona için söyledikleri yine gündem oldu. Ölmeden önceki son röportajı ortaya çıktı
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Vefatıyla futbol dünyasını yasa boğan Pele, son röportajını Brezilyalı İsa Soares'e vermişti.

İşte o röportajdan satır başları;

BEN FUTBOL OYNAMAK İÇİN DOĞDUM
"Ben futbol oynamak için doğdum, tıpkı Beethoven'ın müzik yazmak için doğması ve Michelangelo'nun resim yapmak için doğması gibi"

BABAM BENİM İDOLÜMDÜ
"Babam çok gol atan iyi bir futbolcuydu. Adı Dondinho'ydu. Onun gibi olmak istedim. 

Brezilya'da, Minas Gerais'te ünlüydü. Rol modelimdi. Her zaman onun gibi olmak istemiştim ama bugün olanları yalnızca Tanrı açıklayabilir."

PARA HERŞEY DEĞİL
"Oyuncu ülkesine, kulübüne olan tutkusunu kaybetmemeli.  Oynamaya ve ona karşı duygu beslemeye devam etmeli. Ama kimse bir kulübe sadık olmak için bir kulüpte oynamaz ama sadakatini kaybetmemi. Bugün maalesef en çok para veren ülkede oynuyor ve o sadakate sahip değiller. Oysa para herşey değil"

MARADONA İLE CENNETTE BULUŞACAĞIM
"Maradona ile bir gün, cennette, aynı takımda birlikte oynayacağız. Ve bu, sahada bir golü kutlamadan zaferle yumruğumu ilk kez havaya kaldırışım olacak. Sonunda sana yeniden sarılabildiğim için olacak. 

ZORLUKLARLA UĞRAŞMAK GEREK
"Harika sporcuların temel özelliklerinden biri azimdir. Başarıya ulaşmak için zorluklarla yüzleşmeniz ve şansınızı zayıf görseniz bile pes etmemeniz gerekir."

MÜZİKSİZ YAPAMAM
"Müzik her zaman hayatımın bir parçasıydı, günü aydınlatmak için gitarda doğaçlama yapmak gibisi yok."

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