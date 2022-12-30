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Brezilya'da Pele için 3 günlük yas ilan edildi

Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilya hükümeti Pele için yas kararı aldı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:30
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Brezilya hükümeti hayatını kaybeden Pele için 3 günlük yas ilan etti

Brezilya'da Pele için 3 günlük yas ilan edildi
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadesine yer verildi. 

Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilya Futbol Federasyonu da kendisine bağlı tüm organizasyonlarda yasın  bir hafta süreceğini açıkladı.

 

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