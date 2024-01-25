İşte doğru egzersiz ve sağlıklı doğum

Hamilelik sürecinde ve doğumda egzersizin faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Egzersiz yapan anne adayları, hem kendileri hem de bebekleri için daha sağlıklı bir ortam yaratırlar. Peki, egzersizle doğum yapmak ne demektir ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler.

Egzersizle doğum yapmak, hamilelik boyunca düzenli olarak egzersiz yapan ve doğum sırasında da egzersiz tekniklerini kullanan anne adaylarının tercih ettiği bir yöntemdir. Bu yöntem, doğumu kolaylaştırmak, ağrıyı azaltmak, doğum süresini kısaltmak, doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırmak ve doğum travmasını önlemek gibi pek çok avantaj sağlar.

EGZERSİZLE DOĞUM YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Egzersizle doğum yapmak için, hamilelik sürecinde doktorunuzun onayıyla uygun egzersiz programlarına katılabilirsiniz. Bu programlarda, hamilelikte yapılması güvenli olan aerobik, yürüyüş, yüzme, pilates, yoga, dans gibi aktiviteler yer alır. Bu aktiviteler, hem fiziksel hem de zihinsel olarak doğuma hazırlanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu programlarda, doğum sırasında kullanabileceğiniz nefes alma, gevşeme, masaj, pozisyon alma, doğum topu, doğum havuzu gibi teknikler de öğretilir.

Egzersizle doğum yapmak isteyen anne adaylarının, doğum öncesi, sırası ve sonrasında dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar şunlardır:

Doğum öncesi:

Egzersiz yaparken vücudunuzu dinleyin, aşırı yorulmayın, bol su için, uygun kıyafet ve ayakkabı giyin, sıcak ve nemli ortamlardan kaçının, düşme riskine karşı tedbirli olun, egzersizden sonra dinlenin.

Doğum sırası:

Doğum sancılarınız başladığında, doktorunuzun tavsiyesine göre evde veya hastanede egzersiz yapmaya devam edebilirsiniz. Egzersiz yapmak, sancıların şiddetini ve sıklığını azaltabilir, rahmin açılmasını hızlandırabilir, bebeğin doğum kanalına inmesini kolaylaştırabilir. Doğum sırasında, nefes alma, gevşeme, masaj, pozisyon alma, doğum topu, doğum havuzu gibi teknikleri kullanabilirsiniz. Bu teknikler, hem ağrıyı hem de stresi azaltır, hem de doğumun daha doğal ve güvenli olmasını sağlar.

Doğum sonrası:

Egzersizle doğum yapan anne adayları, doğum sonrası daha çabuk toparlanırlar, kanama, enfeksiyon, yırtık gibi komplikasyonlar daha az görülür, emzirme daha kolay olur, doğum sonrası depresyon riski azalır. Doğum sonrası egzersiz yapmaya başlamak için, doktorunuzun onayını almalı ve vücudunuzu zorlamamalısınız. Yavaş yavaş egzersiz şiddetini artırabilir, eski formunuza kavuşabilirsiniz.