Güler Sabancı 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' arasında

Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Forbes tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde yer almayı başaran tek Türk iş kadını olan Sabancı, listede 81. sırada yer aldı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

GÜLER SABANCI KİMDİR?

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı Türkiye'nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu'na bağlı şirketleri temsil eden ana şirket olan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi'dir.

Güler Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1978 yılında LASSA Lastik Sanayi A.Ş.'de başlamıştır. 14 yıl boyunca KORDSA Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Güler Sabancı, 1997'de Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanı olmuştur. Güler Sabancı, Mayıs 2004 tarihinde Sakıp Sabancı'nın vefatı ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği'ne seçilmiştir.Güler Sabancı, 1996 yılında faaliyete geçen Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı'dır. Aynı zamanda Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Güler Sabancı, kurulduğu 1974'ten bu yana Türkiye'nin sosyal gelişimini desteklemek için birçok program yürüten Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın da Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Güler Sabancı, ayrıca European Round Table of Industrialists'in halen ilk ve tek kadın üyesidir. Sabancı, International Business Council'in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler Global Compact Yönetim Kurulu'nda ve MIT Energy Initiative'in Uluslararası Danışma Kurulu'nda da görev almaktadır.

2011 yılında Financial Times tarafından "Dünyanın Zirvesindeki 50 İş Kadını" arasında ikinci seçilen Güler Sabancı, 2015 yılında da Fortune Dergisi tarafından hazırlanan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini kapsayan "Dünyanın En Güçlü İş Kadınları" listesinde dördüncü sırada yer almıştır.

Güler Sabancı iş hayatı ve toplumsal duyarlılık alanlarındaki başarılarından dolayı dünya çapında prestijli ödüllerle onurlandırılmıştır;

2006 Haziran ayında dünyanın ve ABD'nin en saygın eğitim kurumlarından olan Drexel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanına layık görüldü.

2007 Kasım ayında Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı Belçika Senatosu Başkanı Armand de Decker tarafından, II. Leopold Commander Nişanı verildi.

2007 yılında Amerikan Türk Cemiyeti tarafından Kurumsal Ortaklık Ödülü verildi.

2009 Mayıs ayında toplumsal sorumluluk alanında insanların hayatlarında fark yaratan uygulamaları hayata geçirmesi nedeniyle Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri Javier Solana'nın Başkanı olduğu Jüri tarafından Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü'ne layık görüldü.

2009 Haziran ayında, Türkiye-İspanya ilişkilerine olan katkılarından dolayı Kral I. Juan Carlos tarafından İspanya'nın en üst düzeydeki liyakat nişanı olan Encomienda De Numero Nişanı'na layık görüldü.

2010 Nisan ayında sosyal duyarlılığı, iş yaşamındaki üstün başarıları ve üstlendiği öncü rolü nedeniyle Avusturya'nın en üst düzey Devlet Nişanı Silbernes Ehrenkreuz der Republik Österreich sahibi oldu.

2010 Haziran ayında olağanüstü hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek amacını taşıyan Fransa'nın en üst düzeydeki Devlet Nişanı Legion d'honneur Nişanı'na layık görüldü.

2011 Mayıs ayında, kendi alanlarında inovasyon yaratmış, yeni ve ilerici projelere imza atmış isimlere Avusturyalı ünlü ekonomist Joseph A. Schumpeter anısına verilen Schumpeter Ödülü'ne layık görüldü.2011 Temmuz ayında, Berlin'deki European School of Management and Technology (ESMT) tarafından verilen "ESMT Sosyal Sorumlu Liderlik Ödülü"ne layık görüldü.

2011 Eylül ayında, kadınlara ve kız çocuklarına yaptığı katkılar ile Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için yaptığı çalışmalar nedeniyle, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın kurduğu Clinton Global Initiative tarafından "Kurumsal Liderlik" kategorisinde "Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü"ne layık görüldü.

2013 Ekim ayında, Amerika'nın önde gelen işadamı ve filantropisti David Rockefeller'in adını taşıyan ve hayırseverlik alanında öncü ve etkili çalışmalar yapan liderlere verilen "David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü"ne layık görüldü.

2013 Kasım ayında sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Politeknik Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanına layık görüldü.