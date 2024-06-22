Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu kez fiyatlar havalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu kez fiyatlar havalandı

Market fiyatlarındaki fahiş artışlar devam ederken havalimanında bulunan market ve fastfood fiyatları pes artık dedirtti. Dışarıda 220 TL’ye satılan hamburger Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 320 TL’ye satılırken, bir simit ise 125 TL’yi buldu. Konya Havalimanı’nda ise küçük şişe kutu kola 100 TL seviyesine çıktı.

Baran Yalçın / YENİÇAĞ

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, Türkiye'de derinden hissedilirken havalimanlarında satılan yiyecek ve içecek fiyatları dudak uçuklatıyor.

“SABİHA GÖKÇEN’DE KÜÇÜK SU 60, SİMİT 125 LİRA”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda satılan bir simit 125 TL seviyesine çıktı. Küçük bir dilim pizza 210 TL’yi bulurken, marketlerde 10 TL’den satılan küçük su ise 60 TL’yi buldu.

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Öte yandan bir Fast Food zincirinde dışarıda 220 TL’den satılan bir hamburger menü, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 320 TL’den satılıyor.

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“KONYA HAVALİMANI’NDA KUTU KOLA 100 LİRA”

Konya Havalimanı’nda da durum farklı değil. Marketlerde 25 TL’den satılan küçük şişe kutu kola, Konya Havalimanı’nda 100 TL’den satışa sunuluyor. Öte yandan yine marketlerde 10 TL’den satılan küçük şişe su 40 TL’den satılıyor. Simit fiyatı 70 TL iken, poğaça fiyatının da 80 TL olduğu görülüyor.

İşte Konya Havalimanı’nda bulunan bir kafenin fiyat listesi,

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