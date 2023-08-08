Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon. Yolcunun valizinde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirdi.

KAYNAK: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon. Yolcunun valizinde ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; yolcu gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Valizdeki beyaz toz metamfetamin çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri, yaptıkları çalışmada, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu bir yolcuyu şüpheli görerek takibe aldı. Yolcunun valizi, narkotik dedektör köpek yardımıyla arandı. Köpeğin tepki vermesi üzerine valizler, X-Ray tarama cihazından geçirildi. Tarama sonucunda, valizin çerçevesine gizlenmiş beyaz toz maddeler tespit edildi. Alınan numunenin analizi sonucunda, maddenin bağımlılık yapıcı uyuşturucu metamfetamin olduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yolcunun kimliği ve hangi ülkeden geldiği henüz açıklanmadı.

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