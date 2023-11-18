Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10’u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, bugün ve yarın yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10’u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

"OLUMSUZ METEOROLOJİK KOŞULLAR NEDENİYLE UÇUŞLARIN YÜZDE 10’U İPTAL EDİLECEKTİR"

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, dün bildirilen uçuş iptallerine ilave olarak, bugün ve yarınki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

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