Saç derisindeki kepeklenmenin önüne geçiyor. Cildinizin yenileniyor. İşte şifa saçan ot

Naim Arıoğlu
Saç derisindeki kepeklenmenin önüne geçiyor. Cildinizin yenileniyor. İşte şifa saçan ot
Saç derisindeki kepeklenmenin önüne geçen, cildi yenileyen şifa saçan ot olarak bilinen gazyak otu ortaya çıktı.

Günümüzde pek çok insan doğal ürünler ve şifalı otlara yönelmiş durumda. Ancak, bu tür ürünleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak hayati önem taşır.

Kepek sorununa çözüm sunan ve cilt yenileme özelliğiyle dikkat çeken gazyak otu, şifalı bitkiler arasında yeni bir yıldız gibi parlamaktadır.

Peki, gazyak otu tam olarak nedir?

Kazayağı otu, çeşitli bölgelerde kazyak, gazyak, deli maydanoz ve alan maydanozu gibi isimlerle anılmaktadır. Bu bitkinin kökeni, Kuzey ve Orta Amerika'nın güney bölgelerine dayanmaktadır. Tarihte, Avrupa'ya papazlar tarafından getirildiği rivayet edilir.

Kış aylarında başlayıp ilkbahar sonuna kadar süren mevsimi boyunca, bağırsaklardaki tenya ve solucanlara karşı etkili olduğu için solucanotu veya tenyaotu olarak da tanınır.

Faydalarına gelince...

Bitkinin içerdiği uçucu yağlar, bağırsak solucanları ve tenyalarını felç ederek onları yok edebilir.

Kepek oluşumunu engeller ve cilt tahrişlerini iyileştirerek cildin yenilenmesine katkıda bulunur.

Sindirim sistemini düzenler ve mide ülseri tedavisine destek olur.

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir.

Kadınların adet döngülerini düzenlemeye yardımcı olduğu düşünülür.

Mevsiminde taze olarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kazayağı otunu nasıl tüketmeli?

Kazayağı otunun yenilebilir kısımları, genç sapları ve sert saplardan ayrılmış yeşil yapraklardır.

Yıkayıp temizlediğiniz bitkiyi kazayağı otu yemeği, turşusu, salatası, böreği ve köftesi gibi çeşitli yemeklerde kullanabilir ve lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.

İlgili Haberler
At kuyruğu otunun az bilinen 10 faydası ortaya çıktı
Mucize otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Hafızaya iyi geliyor. Kavrama gücünü artırıyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Strese iyi geliyor. Kanserle savaşıyor. Enfeksiyon gidericidir. Mucize otun faydaları göz dolduruyor
Son Haberler
Gaziantep'te 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi Yerel Haberler
Gaziantep'te 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi
Rasim Ozan Kütahyalı Mert Hakan'a 'Kolpaçino' diye bağırdı. Kolaysa Trabzon'da yap! Spor
Rasim Ozan Kütahyalı Mert Hakan'a 'Kolpaçino' diye bağırdı. Kolaysa Trabzon'da yap!
67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti Dünya
67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti
Balık yağı alırken dikkat edin. İçinde bunlar yoksa bir faydası yok Sağlık
Balık yağı alırken dikkat edin. İçinde bunlar yoksa bir faydası yok
Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası harekete geçti resmen yasaklanıyor Ekonomi
Merkez Bankası harekete geçti resmen yasaklanıyor
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının itirafçısı kim çıktı? Ajanlık yaparken deşifre oldu Siyaset
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının itirafçısı kim çıktı? Ajanlık yaparken deşifre oldu