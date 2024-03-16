Saç sağlığına iyi geliyor. Kilo almak isteyenler için ideal. İşte o ot

Günümüzde pek çok kişi, sağlık sorunlarına doğal çareler arıyor ve bu nedenle şifalı bitkilere yöneliyor.

Kilo alma hedefinde olanlar ve saç sağlığını önemseyenler için dikkat çeken bir bitki var: dağın otu.

Peki, dağın otu tam olarak nedir?

Çitlenbik ya da menengiç olarak da bilinen dağın otu, dünyada yaklaşık 70 çeşidiyle karşımıza çıkıyor.

Asya’dan Güney Avrupa’ya, Kuzey Amerika’dan Afrika’ya kadar birçok yerde yetişebilen bu bitki, ülkemizde de Akdeniz’den Ege’ye, Marmara’dan diğer bölgelere kadar geniş bir yayılış gösteriyor. Adını daha önce duymamış olsanız bile, görüntüsüyle tanıdık gelecektir.

Dağın otunun faydaları nelerdir?

Karın ağrısını hafifletir ve mideyi yatıştırır.

İştah açıcı özellikleriyle kilo almak isteyenlere yardımcı olur.

İnatçı öksürükleri dindirir.

Düzenli kullanımda böbrek sağlığını destekler.

Aşırı terlemeyi kontrol altına alır.

Saç sağlığını korur ve saç renginin solmasını geciktirir.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

Dağın otu nasıl kullanılır ve tüketilir?

Meyvesini günde 20-25 adetle sınırlı kalarak, çekirdeklerine dikkat ederek yiyebilirsiniz.

Sindirim sorunları için, bir çay bardağı balın içine 6-8 adet dağın otu meyvesi koyup 24 saat bekletin ve macun kıvamında tüketin.

Ayrıca, yemeklerinize baharat gibi ekleyerek de kullanabilirsiniz.

Dağın otu yağını ise dışarıdan kullanmalısınız. Saç sağlığınız için şampuanınıza birkaç damla ekleyebilir veya haftada bir kez zeytinyağı ile karıştırıp saç maskesi olarak uygulayabilirsiniz.

4 saat bekletip yıkadıktan sonra saçlarınızın farkını göreceksiniz.