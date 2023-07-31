Sacit Aslan'dan Umut Evirgen yorumu

Magazin ve cemiyet hayatının duayen gazetecilerinden Sacit Aslan, Umut Evirgen hakkında konuştu. Aslan, “Umut Evirgen başarılı, genç, eğitimli ve ağzı iyi laf yapan biri. Hayatına giren insanlar şaşırtıcı değil, kadınların hayatına nasıl girip çıktığı önemli" dedi.

Sacit Aslan'dan Umut Evirgen yorumu

Editör: Osmancan EROK

Magazin ve cemiyet hayatını en iyi bilen isimlerden biri olan gazeteci-yazar Sacit Aslan i Alina Boz ile başlayan ilişkisinin ardından ismi gündemden düşmeyen Umut Evirgen hakkında yorum yaptı.

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Sacit Aslan, Umut Evirgen’in iyi eğitimli, başarılı bir işletmeci ve yönetmen olduğunu söylüyor ve hayatına giren ünlü isimlerin çok da şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor.

İşte Sacit Aslan’ın Umut Evirgen hakkındaki açıklamaları:

“KABİLİYETLİ, AĞZI İYİ LAF YAPIYOR”

“Umut Evirgen sanat camiasında filmleri ile isim yapmış, restoranları ile başarılı çalışmalara imza atmış birisi. Kabiliyetli ve ağzı iyi laf yapıyor. Umut Evirgen’in babasını çok iyi tanıyorum. O da başarılarıyla bilinen bir iş insanıydı.”

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“ÖNEMLİ OLAN KADINLARIN SAYISI DEĞİL, HAYATINA NASIL GİRİP ÇIKTIKLARI”

Sacit Aslan, Umut Evirgen’in ilişkilerini yorumlarken Evirgen’in hiçbir kadınla kötü bir şekilde ayrılmadığını söylüyor ve açıklamalarına şöyle devam ediyor:

“Kadınlarla başlayan ilişkileri nasıl başladı, nasıl bitti. Bu çok önemli bir detay. Önemli olan kadınların sayısı değil, kadınların hayatına nasıl girip çıktığıdır. Kadınlar hayatına girerken baskı, tehdit ve şantaj yapmış mı? Hayır. Hayatından çıkan kadınlara kurşun sıktırmış mı, fiziki bir şiddet uygulamış mı? Hayır O zaman sorun yok”

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