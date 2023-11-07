Can Tanrıyar'ın mafyatik baroniçe eşini açıkladı. Dilan Polat ayrıntısı. Sacit Aslan yazdı

YouTube’da çektiği videolarla gündem olan ve İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut’un Can Tanrıyar ile işbirliği ortaya çıkmış ve Tanrıyar tutuklanmıştı.

Magazin dünyasının önemli ismi Sacit Aslan konuyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.



“Muhammet Yakut’un X adresi delilerindelisi’nin isim anası kimmiş biliyor musunuz ?…” diye soran Aslan, “Vallahi şeytanın yeryüzündeki vücut bulmuş hali bu kadın ... Kadın demeye de dilim varmıyor şeytan şeytan… Mafyatik baroniçe !” dedi.

Aslan yazısında “Hep kadınları kullanıp sonrada tehditle terk etmeye alışık Can Tanrıyar şimdi yeni karısı mafyatik baroniçe Tamar Öner’i kullanıyor” ifadelerini kullanarak, Öner’in Öncü Can Sönmez isimli eski sevgilisini “Benim mafya bağlantılarım var seni mermi manyağı yaparım” diyerek tehdit etmekten ceza aldığını da açıkladı.

Recep Kanturoğlu’nun “dolandırıldım” diyerek Tanrıyar’dan şikayetçi olduğunu ve Tamar’ın Recep Kanturoğlu’nu da “evine bomba atmakla” tehdit ettiğini yazan Aslan şu ifadeleri kullandı:

Gelelim kulağıma gelen son bombaya …

Baroniçe Tamar geçtiğimiz gün kendisinin de oturduğu Acarkent te eski manken şimdi çok ünlü bir şarkıcı olan “Alfa kadın” diye tanınan birisine gidiyor… Kocamdan mesaj getirdim diye başlayıp Dilan Polat'ı biz patlattık Muhammet Yakut seni ve kocanı da patlatacak demek ki hala bağlantılar devam ediyor ya da Dilan Polat’dan istediklerini alamadılar ama “Can haber yolladı durdurdu sen bize yardımcı ol biz de bu Muhammet Yakut’u susturalım sana bulaştırmayalım” diyor yani tehdidi basıyor…

Bir de Anadolu başsavcılığında da bizim dostlarımız var bak Dilan ve Engin Polat’ın malvarlığına Anadolu el koydu diye ekliyor… Yeni bebeği olduğu için belki bir ihtiyacı vardır diye görüştüğü biraz para veririm yardımım olur diye evine aldığı baroniçe Tamar’ın Muhammet Yakut tehditlerini duyunca deliye dönen bu alfa kadın elinizden geleni ardınıza koymayın diye evinden atıyor bu mafyacılık oynamaya hevesli Can‘ın karısı baroniçeyi …

Gerçekten de Engin Polat ve Dilan Polat ın tutuklanmasında Muhammet Yakut’un da etkisi oldu sanılıyor halbuki değil… Devlet ön araştırma yapmadan bu tutuklamayı yapmaz bir dedikodu ile...

Dilan Polat ve Engin Polat zaten kolluk güçlerinin takibindedir. Muhammet Yakut bunu baroniçe Tamar’dan öğrenmiş olacak ki para da gelmeyince düğmeye bastı … Dilan Polat ‘ın kız kardeşi Sıla Doğu‘nun da Tamar Tanrıyar ile geçmişten gelen arkadaşlığı olduğu konuşuluyor.

Mafyatik Tamar birazdan öğreneceğiniz ilişkileriyle Polat ailesinin kara para soruşturmasında Çağlayan Adliyesinde devreye girmiş hatta para bile almış deniyor… Konudan konuya atladım ama o kadar çok şey var ki yazarken bazen şaşırıyorum neyse biz Alfa kadın’ın tehdit edilmesine dönelim … Ne gariptir ki bu aralar Muhammet Yakut’un benim değil dediği Erk Acarer’in Muhammet Yakut’un X hesabı değil dediği delilerindelisi hesabından bu Alfakadın ve kocasıyla ilgili sıra sizde diye tehditler savrulmaya başladı ... Bu hesabı baroniçe mi yönetiyor ?

Tele Vole yaptığı zamanlarda da az sonra az sonra diyerek milleti bekleten bu Can Tanrıyar ve avaneleri şimdi de tehditlerinde bu az sonra işimi yapıyor.

Yani önce yoklama çekiyor tehdit ediyor istediğini alamazsa başlıyor iftira atmaya …

Kendisi tehditten sabıkalı mafyatik baroniçe kızımız terörle mücadele eden devlet görevlilerini Muhammet Yakut ile işbirliğiyle hedef gösterdiği için tutuklanan kocası ile aynı suçlamalarında muhatabı

Hem kendi davaları hem de kocasının davaları yüzünden adliye koridorlarını ezbere bilen baroniçe Tamar , Çağlayan adliyesinde fırtınalar estiriyormuş.

Mafyatik Tamar kızımız Etiler’de ofisi de olan ve KKTC’de kumar vs. gibi işlerle iştigal eden Erhan diye bir arkadaşın kapısını çalmış! Erhan dan hem para almış hem de adliyedeki irtibatları için aracı olmaya başlamış…

Çağlayan Adliyesi'nde ismi bende saklı, Can Tanrıyar'ın hukuçu olan bir komisyon müdürü vardı.

Bu müdürün de ilişkileri işi gücü hep sıkıntılı… Müdürün sağ kolu olduğu kılıcını salladığı bir başkan var şu an Ankara’ya gönderilmiş... Başkanın karısı avukat ve avukat eşi üzerinden iş bitiriyorlarmış... Müdür de işlerin organizasyonunu, yapıyor işi bitiriyor abisine ve eşine parayı aktarıyor… Tanrıyarlar da önce bu başkanın fotoğrafını yayınlıyorlar sonra tehdit etmeye başlıyorlar... Adam da bunlara malzeme olacağım diye korkunca bu müdür baroniçe Tamar’ın adeta kuklası oluyor…

Erhan’da adliyedeki müdürü Kıbrıs'a götürüyor layıkıyla ağırlıyor… Başkan korkmuş müdürün zaafları var bizimkiler tezgahı kurmuş …

Yani çıkar ilişkileri tesis edilmiş… Mafyacık kızımız zaten bu adliye müdürünü de senin ipliğini pazara çıkartırım diye tehdit ediyor… Nasılsa ellerinde bir iftira ve yalan için kullandıkları internet sitesi var... Uçankuş, hala iftira ve tehditlere devam eden bu site neden engellenemiyor bunu da anlamış oluyoruz !

Bu internet sitesi ve hesaplarını şu sıralar hakimlere, savcılara ve kendi istediklerini yazmayan gazetecilere iftira ve hakaret etmek için kullanıyorlar …

Mafyatik Tamar Muhammet Yakut’u finanse etmekle suçlanan borsa spekülatörü derici Ensari’nin getirdiği bir iş için de hemen kolları sıvıyor . Ensari, bir uyuşturucu işinden el konulan yüklü miktarda paradan söz ediyor…

Adliyenin el koyduğu çok yüklü bir para var. Bu parayı çözdürmek isteyen adam komisyon olarak bizim baroniçe ve işbirlikçilerine 2 buçuk milyon euro vermeyi kabul ediyor. Düşünün artık ne kadar büyük uyuşturucu parası var. Komisyonu 2 buçuk milyon … Bu paranın çözülmesi işini üstlenen baroniçe Tamar hemen Etiler’de arkadaşı Erhan’a gidiyor..

Erhan da işin içine girince 400 bin euro alınıyor üstü parada kapalı çarşıda bir döviz bürosuna yedi emine teslim ediliyor. Bende bunu ilk kez duyuyorum mayfa’da racon buymuş mafyatik Tamar biliyordur tabi. Ama yargıdaki baronlar diye millete iftira atan teröristlerin hedefindeki hele hele Fetöcülerin kin kustuğu hakim va savcıları fotoğraflarıyla yayınlayan tehdit eden Can Tanrıyar ve avanelerinin aslında nasıl bir adliye baroniçesi yaratmaya çalıştıkları da ortada artık …