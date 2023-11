Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı

Magazin dünyasında her söylediği olay olan Sacit Aslan son yazısından yargı mensuplarını yazdı.

Can Tanrıyar’a da yer veren Aslan, “Can Tanrıyar ve avenesi adeta hâkim ve savcıları canlarından bezdirmişler! Neden mi? Yazdıkları saçma sapan, iddialar ve iftiralarından dolayı!” ifadelerini kullandı.

Devamında Aslan “Sosyal medya hesaplarından ve sözde haber sitelerinden hâkim ve savcıları ‘tehdit edercesine’ ithamlarda bulunmaları… İlk başta gülüp geçtikleri bu mektup ve yazılar için artık ‘yeter be’ dedirtmeye başlamış! Yoğun iş yükü altındaki hâkim ve savcılar ‘üstlerine çamur ve pislik’ bulaşsın istemiyorlar!” diye yazdı.

“Dedikodu ve hayal mahsulü iddialarını sağda solda paylaşan Can Efendi ve avanelerinin ‘mağdurum’ kisvesi altında dayatmalarını kimseler yemiyor! “ diye belirten Aslan “O yüzden bu Can Efendi ve avanelerinin davasına ‘özel’ bir ilgi gösterdiklerini öğrenmiş bulunmaktayım! Ama naçizane bendeniz değerli yargı mensuplarına diyorum ki, ‘korkmayın!’” ifadelerini kullandı.

Bu zihniyet yıllardır sanat ve iş dünyasında kurdukları ‘korku imparatorlukları’ ile çok can yaktı! Ve bu oyunlarını şimdi de yüce Türk yargısı üzerinde oynamaya çalışıyorlar! Ama yemezler… Bizler bu magazin figürü ve avanelerinin ciğerlerini çok iyi biliriz! Bir kez daha diyorum ki, korkmayın yanınızdayız! Sizleri bu çapsızlara yedirmeyiz! Bu aile bizleri de kendileri gibi ‘balık hafızalı’ sanıyor ya onlara neden cezaevinde olduklarını bir kez daha hatırlatalım!

Can Tanrıyar, devletin terörle mücadele eden güvenlik görevlilerini ifşa ve hedef gösteren MİT Müsteşarı olduğu dönemde şimdiki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a hakaretler yağdıran, oğlunu da dişleyerek öldürmekle tehdit eden Muhammet Yakut’un ‘suç ortağı’ olduğu için cezaevinde…Yağmaya teşebbüs etmek de cabası… Hatırlayalım, Muhammet Yakut kiminle FOX TV’ye Doğan Şentürk’ün yanına gitti? ‘Abi’ dediği Can Tanrıyar ile… ‘2 kez görüştüm kendisini tanımıyorum’ diyen Can Efendinin, Yakut ile 30’dan fazla görüşmesi HTS kayıtlarına yansımış durumda…

Bu magazin figürünün evinde yapılan aramalarda ne bulunmuştu? Dijital materyallerde ve kendi el yazısıyla Muhammed Yakut’a yazılmış notlar!O notlarda ne gördük?Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut’u nasıl yönlendirdiğini! Hadi bizleri balık hafızalı sanıyorsun anladık da yahu koskoca savcıları hakimleri de mi bu kategorinin içine sokuyorsun? Bire aymaz adam! (Aymaz: Etrâfında olup bitenlerden haberi olmayan, gāfil.)

Can alıcı sorularımızı Can Efendiye sormaya devam edelim! Peki, Can Tanrıyar bu ‘tehdit, şantaj ve hakaretleri’ nasıl yaptı? Yağmaya teşebbüs suçlarını nasıl işledi? Sizlerin de çok iyi bildiği üzere elindeki tek yayın mecrası olan ve adeta bir silah gibi kullandığı ‘uçankuş’ ile sosyal medya hesapları üzerinden!

Tetiği çeken şu anda cezaevinde de silah hala orta yerde duruyor! Ve hala kullanımda! Anlayan varsa beri gelsin dostlar… Bu sözde yayın organı sabah akşam hakimlere, savcılara ‘racon’ kesiyor akılları sıra onları ‘töhmet altında’ bırakıyor… Yetmiyor, utanmadan, sıkılmadan bir de onlara ‘adalet dersi’ veriyorlar!

‘Cumhurbaşkanına anlatırım haaa’ diyerek de akılları sıra onları korkutarak dize getirecekler… Yahu siz kimsiniz? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız… Biz buradayız… Aslanlar gibi… Tehditler, şantajlar ve iftiralar bu sözde haber sitesinde havada uçuşuyor…

Yok efendim mektup yazmış da hâkim okumamış! Yok efendim randevu istemiş de savcı randevu vermemiş! O zaman yaz oğlum Anılcan…! Bilmem ne savcısı ‘yargı çetesinde’, yaz oğlum Anılcan, ‘bilmem ne hâkimi de uçağa binmiş!’… Bir tane belge, bir tane delil var mı? Yok!

Değerli gazetecilerden duyar gibiyim; “Bu Can Tanrıyar ne zaman belgeli haber yapmış ki?” dediğini… Evet, ne zaman yapmış ki, şimdi yapsın değil mi! Değerli okurlar, bunlar, öyle şuursuz insanlar ki, bir de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için cansiperane görev yapan hakimlerin savcıların fotoğraflarını sürekli olarak paylaşıp ‘hedef’ haline getiriyorlar!

Zaman zaman eleştirsek de bu insanlar Yüce Türk Adaletimizin yılmaz birer neferi! Yüce yargımızın güzide mensupları...Başta terör örgütleri olmak üzere bin tane düşmanları var! Ancak gelin görün ki, Fetöcü teröristlerin sitelerindeki gibi bu Can Tanrıyar ve avanesinin kirli sayfalarında boy boy resimleri yayınlanmakta… Değerli okurlar bakın dikkatimi çeken çok çarpıcı bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum…

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, ‘yargı baronları’ diye savcı ve hakimlerimizi hedef göstererek karaladığı yalanlarla dolu bir video yayınlıyor… Bir bakıyorsunuz, Can Efendinin sözde haber sitesi ‘uçankuş’ ta benzer ifadelerle ‘yargı baronları’ diye iftiralar sıralanıyor...! FETÖ’cülerin diliyle yargı üyelerine akılları sıra ayar verilmeye çalışılıyor!

Hatırlayın, Tanrıyarlar şimdilerde tanımadıkları Muhammet Yakut’u da piyasaya sürdüklerinde FETÖCÜ trollerden tam destek görmüşlerdi! Belli ki, bu magazin figürü ve avaneleri FETÖ’cü trollerden yine medet umuyor! Değerli okurlar, benim asıl anlamakta güçlük çektiğim bir konu var… Eminim buraya kadar okuduklarınızdan sizde aynı kanaate vardınız. Neden bu saçmalıklara kimse ‘dur’ demiyor?

Hakimler, savcılar Can Tanrıyar’dan korkuyor mu? Neden, savcı ve hakimler Can Tanrıyar’a ‘Sen kimsin kardeşim’ demiyor? Ya peki Tamar Tanrıyar’a; “Şişşt akıllı ol hanımefendi edebini takın sen kim olduğunu sanıyorsun’ demiyor? Acaba, korku değil de pisliğe mi bulaşmak istemiyorlar anlamış değilim! Bu sitede haber yok ama ziyadesi ile ‘tehdit, şantaj, iftira ve en acısı hukuka saygısızlık’ var... Yaptığı onca hukuksuzluğun hesabını Adalet önünde vermeden paçayı sıyırmanın peşinde olan Can Efendinin bu çırpınışlarını hayretler içinde izliyorum…İzlenimlerimi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim…

Ama şunu iyi bilmeliler ki, “köpeksiz köyde değneksiz gezenler artık rahat edemeyecekler.” Hodri meydan Can Efendi ve aveneleri… Son söz; hakimler ve savcılarımıza…Bilsinler ki, yalnız değiller ve korkmasınlar! Bizler adaletin, hukukun ve de onların yanındayız.!