Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu

Upuzun saçlarıyla kendine sütyen ören genç kadın, sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını kullanarak içerik üreten kadın, bu sefer değişik bir içerikle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya fenomenlerinden biri, upuzun saçlarını kullanarak kendine sütyen ördüğü bir video paylaşarak gündeme oturdu. Saçlarını farklı şekillerde kullanarak yaratıcı içerikler üreten genç kadın, bu sefer değişik bir tarzı tercih etti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videonun paylaşılmasının ardından, kullanıcılar genç kadının saçlarıyla yarattığı sütyeni takdirle karşıladı. Bazıları ise bu tarzın sağlıklı olup olmadığını sorguladı. Ancak genç kadın, sağlıklı saç bakımı ve özeniyle ilgili paylaşımlar yaparak takipçilerini bilgilendirdi

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