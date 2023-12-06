Sade kek nasıl yapılır?

Malzemeler

3 tane yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Un (yaklaşık 2,5 su bardağı kadar)

Hazırlanışı

Yumurta ve şeker iyice beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpılır. Süt, sıvı yağ ilave edilir ve tekrar çırpılır.

Kabartma tozu, vanilya ve un elenir. Elenmiş malzemeler karışıma eklenir ve karıştırılır.

Kek pişirilmeye bırakılır. Hazırlanan sade kek hamuru yağlanmış kek kalıbına dökülür.

160 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50 dk kadar kontrollü bir şekilde pişirilir.

Pişirme esnasında ilk 30 dk fırının kapağı açılmaz.

30 dk sonrasında da kabarmış ve üzeri pembeleşmiş kek izlenmeye başlanır.

Kürdan testi yapılan kek fırından alınır ve soğumaya bırakılır.

Pişen keki kalıptan çıkarılır. Sıcağı geçtikten sonra kesilir.

Afiyet olsun.