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Sadece iki malzemeyle balgam ve öksürüğe veda edin

Kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen ve balgam ve öksürüğü yok eden mucizevi tarif ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:16
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Sadece iki malzemeyle balgam ve öksürüğe veda edin: Elma tarçın

Sadece iki malzemeyle balgam ve öksürüğe veda edin
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tv100’ün haberine göre; İki malzemeyle öksürük ve balgamın kış aylarında 7'den 70'e birçok kişide öksürük ve balgama veda edeceğiniz vurgulandı. Geçmek bilmeyen öksürük ve balgam için ilaç tedavisi ne kadar faydalı olsa da, bitkisel ve doğal karışımların faydaları da yadsınamaz bir gerçek. Bildiğiniz tüm karışımları unutun.

İşte, o doğal tarif...

Sadece iki malzemeyle harikalar yaratacağınız bu mucizevi tarif, kış aylarında başınıza bela olan öksürük ve balgamın düşmanı haline gelecek. Kış aylarında masanızdan eksik olmayacak o karışım...

Öksürük ve balgam söktürücü tarifin detayları...

Malzemeler:

Bir adet elma

Bir adet çubuk tarçın

Yapılışı:

Bir adet kırmızı elmayı iyice yıkayın sonra dörde bölün. Çekirdeklerini çıkarın, sapı üzerinde kalsın. Geniş bir tencerenin içine dörde böldüğünüz elmaları koyun ve bol su ilave edin. İlave ettiğiniz tencerenin içine bir adet çubuk tarçınınızı atınız. 

Elmanız ezilecek kıvama kadar yumuşayıncaya dek su ilave edin ve kaynatın. Yumuşayan elmayı çatal yardımıyla iyice ezin. Hazırlanmış olan mucizevi tarifinizi bir bardaya alın ve ılık şekilde tüketin. Akşam yatmadan önce ve sabah uyandığınız zaman içmeniz öneriliyor.

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