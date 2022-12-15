Ayağınızın altına sürerseniz öksürüğü anında kesiyor. Deneyenler inanamıyor

Posta’da yer alan habere göre; Alternatif tıp son yılların rağbet gören hastalık gidericilerinden birisi oldu. Bu süreçte doğal yöntemler dikkat çekti. Bu doğal yöntemlerden birisi de sarımsak - zeytinyağı kürü olduğu bildirildi. Bu kürü gece yatmadan önce ayaklarınıza sürmeniz gerektiği vurgulandı.

BU HASTALIKLA MÜCADELE EDENLERE DESTEK OLUYOR

Lakin bu kürün detaylarına gelmeden önce, zeytinyağının faydalarına kısacık göz atmamız gerekiyor. Mutfaklarımızdan ve yemeklerimizden eksik etmediğimiz zeytinyağı, doğanın bize sunduğu en güzel mucizelerden biri.

Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, kalp hastalıklarına dair sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Kansere yakalanma riskini en aza indiriyor ve bu hastalıkla mücadele edenlere destek oluyor.

Karaciğeri temizleyen zeytinyağı, toksinlerin atılmasına da katkı sağlıyor. Zararlı toksinlerden arınan vücut, daha iyi çalışıyor.

TERCİHEN GÜNDÜZ DE YAPABİLİRSİNİZ

Yukarıda yer alan faydalara ekledikçe ekleme yapabiliriz çünkü zeytinyağı, tam bir mucize.. Faydaları saymakla tükenmeyen zeytinyağı, diğer bir faydalı ürün olan sarımsakla birleşiyor.

Sarımsak ve zeytinyağı kürü, yapımı ve faydasıyla çoğu gece vazgeçilmeniz olacak diyebiliriz!

Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayakaltına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz.

Küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize uygulayabilirsiniz. İyice yedirdikten sonra sadece bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır.

5 -6 diş doğal olduğuna inandığımız sarımsağı iyice ezin ve macun haline getirin. Ardından üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyun. Biraz dinlendirin. Bu aşamaların ardından, karışımızın kullanım için hazır olacaktır.