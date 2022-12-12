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Trabzonspor'un eski hocası Abdullah Avcı'yı yerden yere vurdu

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Abdullah Avcı'ya sert eleştiriler yöneltti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 20:51
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Sadi Tekelioğlu'ndan çok sert Avcı açıklaması

Trabzonspor'un eski hocası Abdullah Avcı'yı yerden yere vurdu
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Avcı'nın Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçından sonra "3-4 aydır bireysel performansları artmayan oyuncular var. Bugün net olarak söylüyorum; oyunculara da soyunma odasında söyledim. Ben oyuncu beklemeyeceğim" dediğini hatırlatan Tekelioğlu, Karadeniz gazetesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Avcı, basın toplantısında gidişattan memnun olmadığını ve bazı oyuncuların performansını yükseltemediği veya beklentilerinin karşılayamadığından şikayet ediyor.

Teknik direktörlük makamı şikâyet etme yeri değildir. Çözüm üretme ve karar verme makamıdır. Memnun olduğunuz oyuncuları oynattığınız gibi, memnun olmadıklarınızı veya beklentilere karşılık vermeyen oyuncuları göndermek en tabi hakkınızdır. Kaldı ki şuan antrenörlük hayatınızın en güçlü konumundasınız. 38 yıl sonra Trabzonspor'u şampiyon yapmışsınız. Dolasıyla güçlüsünüz ve güçlü kararlar verip arkasında durmalısınız. Daha ligin 15'nci haftasındasınız. Liderle 6 puanlık bir farkımız var. İçerde liderle maçımız var. Büyük bir ihtimalle kazanma ihtimalimiz yüksek. Dolasıyla 3 puan farka indirmek için gibi bir şansımız varken, bu açıklamalar kendi adına şansızlıktır.

Oyuncuları topluma şikayet etmek gibi bir konu olmamalıdır. Tarihin en iyi kadrolarından biriyle çalışıyorsunuz. Eliniz bu kadar güçlü iken bu beyanlar olmamalıydı. Transfer döneminde istemediğiniz oyuncuları, verimli olacağına inanmadığınız oyuncuları gönderebilir, yerine pekala transfer yapabilirsiniz. Şampiyon bir takıma 15 transferi gerçekleştirdiğiniz yerde herhalde gönderecek ve alınacak 3-4 oyuncu için gücünüz vardır. İşine odaklanıp Fener maçını düşünmek varken, bu konuşmaların ne futbolculara ne kendisine ne de camiaya faydası vardır."

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