Bakan Koca: Her ay 400 hekimimiz istifa ediyor

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin katıldığı Tele1’de canlı yayında hekim istifalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yönelttikleri soru önergesine verdiği yanıtla 35 ayda 13 bin 557 hekimin istifa ettiği bilgisini verdiğini aktaran Şahin, bu yanıtın da ayda 400 hekimin istifa ettiği anlamına geldiğini dile getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, katıldığı televizyon programında sağlık sistemi ve hekimlerin istifasına dair çarpıcı bilgiler verdi. Şahin, 13 bin 557 hekimin kamudan istifa ettiğini belirtti.

“HER AY 220 HEKİMİ YURTDIŞINA KAYBEDİYORUZ”

Sayıyı CHP'nin soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığını belirten Şahin, “Her ay 400 hekim istifa ediyor” dedi.

Şahin'in yayında açıkladığı ifadelerin tamamı şu şekilde:

“1 Ocak 2020'den itibaren kaç hekim istifa etti diye sorduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 35 aylık süreçte 13 bin 557 hekim istifa etmiş. 35 aya böldüğümüzde her ayda 400 hekimin istifa ettiği ortaya çıkıyor. Bu hekimlerimizin kaçının yurt dışına gittiğini de yapılan araştırmalardan görebiliriz. 11 ayda 2 bin 417 hekim yurtdışına gitmek için başvuru yaptı. Her ay 220 hekimi yurtdışına kaybediyoruz.”