Turhan Çömez dehşete düşüren bilgileri açıkladı. İktidara kaçamayacağı soruyu sordu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılında istifa eden sağlık çalışanlarının bilgisini paylaştı. Koca’nın görüşmelerde yaptığı sunumda yer alan bilgilere göre, 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ve bin 955 hekimin istifa etti. Koca, “Sağlıkta Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız” dedi.

Geçmişte Erdoğan’ın doktorluğu ve 22. Dönem Balıkesir milletvekilliği yapan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çömez “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiği bilgisini paylaştı.” İfadelerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak şu notu düştü:

“Son 10 ayda 4194 doktor istifa etmiş. Sadece 1 ayda istifa eden doktor sayısı, Ankara Tıp Fakültesi’nin 6 yılda yetiştirip mezun ettiği doktor sayısı kadar. Giderlerse gitsinler öyle mi”

“GİDERLERSE GİTSİNLER”

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Saray'da kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan şunları söylemişti:

“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”