24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turhan Çömez dehşete düşüren bilgileri açıkladı. İktidara kaçamayacağı soruyu sordu

Turhan Çömez dehşete düşüren bilgileri açıkladı. İktidara kaçamayacağı soruyu sordu

Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Partili Turhan Çömez ardı arkası kesilmeyen doktor istifalarıyla ilgili dehşete düşüren bilgiyi açıkladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:15
Takip Et

İYİ Partili Turhan Çömez: Son 10 ayda 4194 doktor istifa etti

Turhan Çömez dehşete düşüren bilgileri açıkladı. İktidara kaçamayacağı soruyu sordu
+
Aa
-

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılında istifa eden sağlık çalışanlarının bilgisini paylaştı. Koca’nın görüşmelerde yaptığı sunumda yer alan bilgilere göre, 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ve bin 955 hekimin istifa etti. Koca, “Sağlıkta Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız” dedi.

Geçmişte Erdoğan’ın doktorluğu ve 22. Dönem Balıkesir milletvekilliği yapan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çömez “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiği bilgisini paylaştı.” İfadelerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak şu notu düştü:

“Son 10 ayda 4194 doktor istifa etmiş. Sadece 1 ayda istifa eden doktor sayısı, Ankara Tıp Fakültesi’nin 6 yılda yetiştirip mezun ettiği doktor sayısı kadar. Giderlerse gitsinler öyle mi”

“GİDERLERSE GİTSİNLER”

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Saray'da kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan şunları söylemişti:

“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1000 ali
24.11.2022 17:26
Doktorlar giderse, yerine veteriner hekimler i Getirler  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
6
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Tunceli'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak getirildi
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Menopoz semptomları hakkında bildikleriniz yanlış olabilir
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosnalı Sırp liderler ile görüştü
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
﻿Bu beşli kansere meydan okuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.