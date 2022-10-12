Sağlık Bakanı Koca uyardı: Sonbahar dalgası geliyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Koca, Covid-19'un artık grip gibi geçtiğini, korkulmaması gerektiğini açıkladı. Ancak Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü belirten Bakan Koca, "Covid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim" şeklinde konuştu.

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