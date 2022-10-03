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Çocuklarınızda bunlar görülüyorsa okula yollamayın

Prof. Dr. Şevket Özkaya, COVİD 19’un doğadan tamamen kaybolmadığını söyleyerek ailelere, “Ateş, halsizlik ve öksürük durumunda çocuklarınızı okula göndermeyin. Bir iki gün bekleyin ve şikâyetleri geçince okula yollayın” ifadeleriyle kritik tavsiyede bulundu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:21
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‘Korona tamamen kaybolmadı’ diyerek Profesör uyardı: Ateş, halsizlik ve öksürük durumunda çocuklarınızı okula göndermeyin

Çocuklarınızda bunlar görülüyorsa okula yollamayın
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İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, COVİD 19’un doğadan tamamen kaybolmadığını sadece sürü/toplum bağışıklığı ve aşılar ile artık hafif formlarda göründüğünü belirtti.

Prof. Şevket Özkaya, buna rağmen bulaşıcılığı 20 artan virüsün eğitimde aksamalara ve işgücü kaybına neden olmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen ay okulların açılması ile 20 milyon öğrenci eğitime başladığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde havalar soğumaya başlayacak ve insanlar kapalı alanlarda yasaklar olmadan bir arada olacakları ifade edildi. Uzmanlar, COVID 19’un sadece hafif şekilde, basit bir gribal enfeksiyon halinde seyrettiği için ölümcül salgının sonuna gelindiğini dile getirdi.

“ATEŞ, HALSİZLİK VE ÖKSÜRÜK DURUMUNDA ÇOCUKLARINIZI OKULA GÖNDERMEYİN”

Prof. Şevket Özkaya, aşıların koruyucu etkisinden kaçan yeni bir virüs mutasyonu olmadığı sürece toplumda soğuk algınlığı belirtileri gibi seyredeceği değerlendirmesinde bulundu.

Son COVID 19 virüs varyantının bulaşıcılık katsayısının ilk salgındaki varyantlara oranla 20 kat fazla olduğunun hatırlattı. Bunun bir hasta çocuğun virüsü sınıftaki diğer çocuklara bir iki gün içinde bulaştırması demek olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, “Daha önce bir sınıfta 2 öğrenci pozitif olunca sınıf kapatılıyordu. Şimdi bulaşma oranı 20 kat fazla. Bu durumda hemen hemen sınıfın tamamının enfekte olmasını bekleyebiliriz. Bu da eğitimde aksamalara neden olacak” diye konuştu. Bunun da hem ailenin iş gücü kaybı hem de virüsün yeni mutasyonlara yol açma riski taşındığını belirtti. Bu yüzden ailelerin dikkatli ve sorumlu davranarak, ateş, halsizlik, öksürük gibi şikâyetleri fark etmeleri durumunda çocuklarını okula göndermemelerini tavsiye etti. Durumun suistimal edilmemesi uyarısında da bulunarak, “Bir iki gün bekleyin ve şikâyetleri geçince okula yollayın” dedi.

“HATIRLATICI DOZLARINIZI MUTLAKA YAPTIRIN”

Prof. Dr. Özkaya, Genç ve çocukların bu hastalıkta en şanslı grup oldukları değerlendirmesinde bulundu. Bu yaş grubunda neredeyse Covid-19’a bağlı ciddi hastalık görülmediğini ve bundan sonrada görmemeyi umduklarını dilen getirdi.

Prof. Dr. Özkaya son olarak, “Eğer gençlerimiz son 1 yıl içinde hatırlatıcı dozlarını oldularsa tekrar aşı olmalarına gerek yok. Bu hastalıkta şu anki tehlike, çocuklarımızın bu virusu evdeki yaşlı büyüklerine taşıma riskidir. O yüzden gençlerimiz ve çocuklarımız eğer grip vb semptom yaşarlar ise evdeki büyüklerine mesafe kuralına uymalarına ve yaşlı kronik hastalığı olanların hatırlatıcı dozlarını olmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

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