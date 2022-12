Sağlık Bakanlığı diyetisyenleri görmezden geliyor. Yarısı obez olan Türkiye’de 42 bin 500 atamada sadece 245 kontenjan ayrıldı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada toplamda 85 bin sağlık personeli ataması yapılacağını açıkladı. 2 etapta yapılacak atamaların ilki kapsamında 42 bin 500 atama gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı sürekli sağlıklı beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerini önemine vurgu yaparken Beslenme ve Diyetetik mezunu beslenme uzmanı diyetisyenler ise yine unutuldu.

42 BİN 500 ATAMADA 245 KONTENJAN AYRILDI

42 bin 500 atama içinde diyetisyenlere sadece 245 kontenjan ayrıldı. 2 senede ise bu bölüme toplamda 570 kontenjan verildi. Her sene 6 bin 800 mezun verilen ve 103 üniversitede bulunan bölümün kontenjanı ise her sene artırılmakta. Yani ataması yapılmayan bölüme giren genç sayısı her sene artmakta.

TÜM HASTALIKLARIN SEBEBİ OBEZİTE

Toplam atamalarda yüzde 1’den bile daha az kontenjan ayrılan bölüm aslında kritik bir öneme sahip. Çünkü bütün hastalıkların sebebi obezite. Diyabet, kalp damar hastalıkları, tansiyon vb. tüm hastalıkların nedeni beslenmeyi bilmememiz.

3 ÇOCUKTAN 1’İ OBEZ

Diğer taraftan beslenmenin okul başarısını etkilediği de bir diğer gerçek. Sağlıklı beslenen çocukların öğrenme kapasitelerindeki artış birçok kez bilimsel çalışmalara konu edildi. Ancak bugün 3 çocuktan 1’i obez.

TÜRKİYE’NİN YARIDAN FAZLASI KİLOLU VEYA OBEZ

Yetişkin bireyler bazında baktığımızda ise Türkiye’nin yüzde 56’sı fazla kilolu veya obez. Devlet hastanelerinde diyetisyen yetersizliği nedeniyle randevu bulamayan vatandaşlar, özel hastanelerde bin TL’den başlayan muayene ücretlerini ödeyemedikleri için doktora da gidemiyor ve obez kalmaya devam ediyorlar.

ZEHİRLENME VAKALARINA ÖNLEM

Üniversitelerde ve okullarda zehirlenme vakalarının arkasında yatan sebep de yine diyetisyen istihdam edilmemesi. Diyetisyen kontrolünden geçmeyen sağlıksız ve denetimden uzak yiyecekleri yiyen gençler ve çocuklar ya zehirleniyor ya da obeziteye giden yolda bir adım daha atmış oluyor.

HER AİLEYE BİR DİYETİSYEN

Aile Sağlığı Merkezlerinde başlayan diyetisyen istihdamı ise pilot uygulamada kaldı. Diyetisyenlerin talebi koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında bu uygulamanın yaygınlaştırılması. Her aileye bir aile hekimi gibi her aileye bir diyetisyen verilmesi diyetisyenlerin talepleri arasında.