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Sağlık Bakanlığı diyetisyenleri görmezden geliyor. Yarısı obez olan Türkiye’de 42 bin 500 atamada sadece 245 kontenjan ayrıldı

Günümüzde kanserden kalp damar hastalıklarına, tansiyondan diyabete tüm hastalıkların sebebi obezite olmasına rağmen yarısı fazla kilolu ve obez olan Türkiye’de 42 bin 500 sağlıkçı atamasında Sağlık Bakanlığı diyetisyenlere sadece 245 kontenjan ayırdı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:01
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Sağlık Bakanlığı diyetisyenleri görmezden geliyor. Yarısı obez olan Türkiye’de 42 bin 500 atamada sadece 245 kontenjan ayrıldı

Sağlık Bakanlığı diyetisyenleri görmezden geliyor. Yarısı obez olan Türkiye’de 42 bin 500 atamada sadece 245 kontenjan ayrıldı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada toplamda 85 bin sağlık personeli ataması yapılacağını açıkladı. 2 etapta yapılacak atamaların ilki kapsamında 42 bin 500 atama gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı sürekli sağlıklı beslenme ve koruyucu sağlık hizmetlerini önemine vurgu yaparken Beslenme ve Diyetetik mezunu beslenme uzmanı diyetisyenler ise yine unutuldu.

42 BİN 500 ATAMADA 245 KONTENJAN AYRILDI
42 bin 500 atama içinde diyetisyenlere sadece 245 kontenjan ayrıldı. 2 senede ise bu bölüme toplamda 570 kontenjan verildi. Her sene 6 bin 800 mezun verilen ve 103 üniversitede bulunan bölümün kontenjanı ise her sene artırılmakta. Yani ataması yapılmayan bölüme giren genç sayısı her sene artmakta.

TÜM HASTALIKLARIN SEBEBİ OBEZİTE
Toplam atamalarda yüzde 1’den bile daha az kontenjan ayrılan bölüm aslında kritik bir öneme sahip. Çünkü bütün hastalıkların sebebi obezite. Diyabet, kalp damar hastalıkları, tansiyon vb. tüm hastalıkların nedeni beslenmeyi bilmememiz.

3 ÇOCUKTAN 1’İ OBEZ
Diğer taraftan beslenmenin okul başarısını etkilediği de bir diğer gerçek. Sağlıklı beslenen çocukların öğrenme kapasitelerindeki artış birçok kez bilimsel çalışmalara konu edildi. Ancak bugün 3 çocuktan 1’i obez.

TÜRKİYE’NİN YARIDAN FAZLASI KİLOLU VEYA OBEZ
Yetişkin bireyler bazında baktığımızda ise Türkiye’nin yüzde 56’sı fazla kilolu veya obez. Devlet hastanelerinde diyetisyen yetersizliği nedeniyle randevu bulamayan vatandaşlar, özel hastanelerde bin TL’den başlayan muayene ücretlerini ödeyemedikleri için doktora da gidemiyor ve obez kalmaya devam ediyorlar.

ZEHİRLENME VAKALARINA ÖNLEM
Üniversitelerde ve okullarda zehirlenme vakalarının arkasında yatan sebep de yine diyetisyen istihdam edilmemesi. Diyetisyen kontrolünden geçmeyen sağlıksız ve denetimden uzak yiyecekleri yiyen gençler ve çocuklar ya zehirleniyor ya da obeziteye giden yolda bir adım daha atmış oluyor.

HER AİLEYE BİR DİYETİSYEN
Aile Sağlığı Merkezlerinde başlayan diyetisyen istihdamı ise pilot uygulamada kaldı. Diyetisyenlerin talebi koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında bu uygulamanın yaygınlaştırılması. Her aileye bir aile hekimi gibi her aileye bir diyetisyen verilmesi diyetisyenlerin talepleri arasında.

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ata düzen
14.12.2022 12:41
1400 yıl önce HZ MUHAMMED vucuttaki olusabılecek hastalıklar mıdeden geçer. çok yemeyin az az ve sıklıkla yemek yıyın diye buyurmuştur.  
 
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