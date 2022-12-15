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  • Milyonlarca bedelli askerlik mağduru AKP’den acil çözüm bekliyor. Devlete zararı 1 milyar TL’den fazla

Milyonlarca bedelli askerlik mağduru AKP’den acil çözüm bekliyor. Devlete zararı 1 milyar TL’den fazla

Sayıları milyonları bulan gençler bedelli askerlik ücretinin makul bir seviyeye çekilmesini, kışla şartının kaldırılmasını ve cezaların silinmesini talep ediyor. Bedelli askerlik tercihinde bulunan gençlerin 28 gün kışlaya çağrılmasının devlete maliyeti 1 milyar TL’den fazla.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:34
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Milyonlarca bedelli askerlik mağduru AKP’den acil çözüm bekliyor. Devlete zararı 1 milyar TL’den fazla

Milyonlarca bedelli askerlik mağduru AKP’den acil çözüm bekliyor. Devlete zararı 1 milyar TL’den fazla
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

2022 Aralık itibarıyla 80 bin TL olarak uygulanan ve her 6 ayda bir enflasyona göre artan bedelli askerlik ücretinin yeni yılla beraber 110 bin TL’yi bulması bekleniyor. Gençlere kolaylık olarak sunulan bedelli askerlik böylece belli bir zümrenin yaralanabildiği bir hak halini alıyor. Gençler bu ücretin herkesin rahatlıkla ödeyebileceği makul bir seviyeye indirilmesi için mücadele veriyor.

KIŞLALI BEDELLİNİN DEVLETE MALİYETİ 1 MİLYAR TL
Sosyal medya üzerinde örgütlenen milyonlarca genç, kışlasız bedelli askerlik talebinde bulunuyor. Özel sektörde çalışan pek çok genç, 28 gün askere gitmesi nedeniyle işsizlik tehlikesiyle baş başa kalıyor. Diğer taraftan bedelli askerlerin 28 gün kışlaya alınması, devlete 1 milyar TL’den fazla maliyete neden olmakta.

550 BİNDEN FAZLA GENÇ ANİDEN BAKAYA KALDI
Bedelli askerlik sisteminde revize isteyen gençlerin bir diğer talebi de, yoklama kaçağı ve bakaya gençlere çıkarılan cezanın faizlerinin silinmesi ve anaparanın herkesin ödeyeceği düzeye çekilmesi.

2019 yılında askerlik tecil yaşının 29’dan 22’ye çekilmesi nedeniyle 550 bin’den fazla genç bakaya ve yoklama kaçağına düştü.

ÖDEYECEKLERİ ÜCRET 140 BİN TL’Yİ AŞIYOR
23 Mayıs 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakaya ve yoklama kaçağı olan gençlerin de bedelli askerliğe başvurabileceği açıklanmıştı. Ancak bakaya ve yoklama kaçağı gençlerin bedelli askerlik tutarları cezalarıyla beraber 140 bin TL’yi aşıyor.

Buradaki kritik nokta şu 23 Mayıs’ta yapılan açıklama sonrası bu müjde 1 ay 7 gün sonra 30 Haziran 2022’de kanunlaştı. Sürenin uzaması nedeniyle Haziran 2022 öncesi 56 bin 500 TL olan bedelli askerlik ücreti, 80 bin 64 TL’ye yükseldi. Üstüne cezalar da binince gençler 140 bin TL’den fazla ücret ödemek zorunda kaldı.

 

 

 

 

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Harun
15.12.2022 12:13
Askerliğini yapmış olan herkese saygım sonsuz vatani görev önemlidir tabii ama artık zorunlu askerlik kalkmalı  
 
Hakan
15.12.2022 12:09
Zorunlu askerliği uygulayan bir elin parmaklarını geçmez 2023 yılında profesyonel orduya geçilsin ya da gönüllü askerlik gelsin zorunlu askerlik devri bitti çağdışı bir uygulama  
 
Bu ülkeye hak özgürlük fazla
15.12.2022 11:22
Vatani görevi paralıya çevirirsen, bizim insanımız bedava olmasını da ister. Şuraya bak gariban dediğin bile beyzade gibi takılmaya çalışıyor. Askerlikte kampanya filan var biz mi bilmiyoruz acaba?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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