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Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında işçiler isyan etti

Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı protesto gösterisi düzenliyor.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 00:59
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Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında işçiler isyan etti

Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında işçiler isyan etti
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Gaziantep’te yapımı devam eden şehir hastanenesi inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı harekete geçti.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve müteahhitliğini Rönesans Holding’in üstlendiği inşaatta işçiler; sık sık yaşanan elektrik-su kesintileri, barınma ve beslenme sorunları nedeniyle protesto eylemi düzenliyor.

Şantiye alanına çok sayıda polis ekibi sevk edilirken işçilerin “Yönetim istifa” sloganları attığı görüldü.

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