Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında işçiler isyan etti

Gaziantep’te yapımı devam eden şehir hastanenesi inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı harekete geçti.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve müteahhitliğini Rönesans Holding’in üstlendiği inşaatta işçiler; sık sık yaşanan elektrik-su kesintileri, barınma ve beslenme sorunları nedeniyle protesto eylemi düzenliyor.

Şantiye alanına çok sayıda polis ekibi sevk edilirken işçilerin “Yönetim istifa” sloganları attığı görüldü.