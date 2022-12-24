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Difteri-tetanoz aşıları toplatılmıştı. Sağlık Bakanlğı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) difteri-tetanoz aşısını toplatıyor. Çocuklar, gebeler, askerler ve acillerde uygulanan aşının üretilmiş ve dağıtılmış tüm serileri ‘geçici ve tedavi edilebilir sorunlar çıktığı’ gerekçesiyle geri çekiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan konuya dair aşı açıklaması geldi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:09
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aşı açıklaması geldi

Difteri-tetanoz aşıları toplatılmıştı. Sağlık Bakanlğı'ndan açıklama
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Genel Müdürlük tarafından, aşılarla ilgili şu bilgilendirmede bulunuldu:

Bebekleri, çocukları ya da yetişkinleri, bir kısım enfeksiyon hastalıklarından korumanın en önemli ve en güvenli aracı aşılardır. Ülkemiz ise aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı en kapsamlı, en etkin ve en güvenli bağışıklama programı uygulayan ülkelerin başında gelmektedir.

Bu bağlamda, Bakanlığımız, tedarik ettiği aşıyı soğuk zincir şartlarını sağlayarak vatandaşımızın ulaşabileceği en uç noktaya gönderirken diğer taraftan aşı uygulamasıyla ortaya çıkabilecek en küçük yan etkiyi dahi hassasiyetle takip etmektedir.

Vatandaşımızın kullanımına sunulan her aşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün isteği ile TİTCK Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda yeniden analiz edilmekte, etkinliğinden ve güvenliğinden emin olunduktan sonra vatandaşımıza yapılana kadar Aşı Takip Sistemimiz tarafından takip edilmektedir.

"DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından geri çekme işlemi başlatılan ürün “Tetadif 0,5 ml IM Enjeksiyonluk Süspansiyon” isimli ürün erişkinlere uygulanan Tetanoz-Difteri aşısı olup, teknoloji transferi desteği sağlanarak ülkemizde ilk aşamadan itibaren üretilmeye başlanmış ilk aşıdır. Üretimin her süreci ulusal otorite olan TİTCK tarafından düzenli bir şekilde takip edilmektedir.

Bahse konu aşının toplatılmasını gerektirecek istenmeyen etki bildiriminde bulunulmamıştır. Ancak son denetim esnasında eksiklik görülen bazı süreçlere bağlı olarak komisyon kararıyla ilgili seriye çekme uygulanmıştır.

Yeni üretilen aşılar, özel şartlarda izlenerek raf ömürleri 3 yıla kadar peyderpey uzatılmaktadır. Söz konusu aşının raf ömrü de böyle bir sürecin sonunda 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Bu durum, söz konusu aşının miadının uzatılması işlemi değildir.

Gerekli kontrolleri yapılmış, kullanıma uygun, yeterli miktarda aşı stoğumuz mevcuttur. Bu açıdan herhangi bir sıkıntı yaşanması söz konusu değildir.

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