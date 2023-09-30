Sağlık Bakanlığı’nın FETÖ’cü doktora soruşturma izni vermediği ortaya çıktı

Tedavi için elen çocuklara ilaç vererek ailelerini istismarla suçlatan FETÖ’cü doktor Salih Zoroğlu ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın Zoroğlu’na soruşturma izni vermediği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’nın FETÖ’cü doktora soruşturma izni vermediği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın hastası olan çocuklara ketamin vererek ailelerini tecavüzle suçlattırdığı iddiasıyla tutuklanan eski İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

10haber'den Hazar Dost'un haberine göre, Zoroğlu, ifadesinde hakkındaki iddiaların bir kısmını kabul ederken, "Bir doktordan daha farklı yaklaştım" dedi. Zoroğlu’nun hastalarına yaklaşımı konusunda etik ihlaller olduğuna dair meslek örgütleri de açıklama yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMEMİŞ

Gazeteci Timur Soykan'ın gündeme getirdiği olayda, Zoroğlu hakkında temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’ndan benzer iddialarla soruşturma izni istenmiş. Fakat Sağlık Bakanlığı, "Bütün bilgi, belge ve alınan ifadelerin incelenerek birlikte değerlendirilmesi sonucunda hekimlik mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin işlem ve uygulamalarda Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun eyleminin hastanın zikredilen tüm müracat ve tedavilerinde yerindelik, bilimsellik ve özen yükümlülüklerinin yerine getirildiği düşünüldüğünden" diyerek, soruşturmaya izin vermemiş.

Dosyada, Zoroğlu’nun çocuklarına ketamin ve başka uyuşturucu maddeler vererek tedavi uyguladığı belirtilirken, başka hastanelerde görevli hekimler tarafından tekrar incelenen çocukların, Zoroğlu’nun yönlendirici sorular sorduğu yönünde beyanları olduğu da aktarıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenen dilekçede Zoroğlu’nun hastalarıyla olan konuşmalarının etikten uzak olduğu da vurgulandı.

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